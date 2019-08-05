Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Можно ли использовать круиз-контроль в дождь? 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Современные автомобили имеют в своем распоряжении разные системы безопасности. Среди них и круиз-контроль, способный поддерживать заданную скорость движения. Однако насколько допустимо использовать данную опцию в проливной дождь?
Поведение круиз-контроля в дождь. Характер движения автомобиля в ненастье одинаков, независимо от задействованной электроники. При наличии небольшого уровня воды, ее часть вытесняется протектором и помех в движении не возникает.
Однако если затопление большое, контакт колес с дорогой утрачивается. В этом случае в современных автомобилях могут быть задействованы противобуксовочная система, опция контроля устойчивости или ABS. При их активации круиз-контроль отключается.
То же самое происходит и с возникновением нештатной ситуации в дождь: занос, гидропланирование и так далее. Кстати, в некоторых моделях круиз-контроль автоматически отключается при активации дворников.
Риски. Однако специалист рассказал, почему все-таки нельзя пользоваться круиз-контролем в дождь. Как известно, помощник отвечает за сохранение автомобилем заданной скорости.
При попадании же автомобиля в лужу, он естественным образом замедляется. Это заставляет автолюбителя добавить газу, что при плохом контакте с дорожным покрытием делать категорически нельзя. На самом деле нужно газ уменьшить. При замедлении автомобиля быстрее находится твердая опора.
Эксперт отметил, что проблема не в круиз-контроле. Многие водители недостаточно знакомы с правилами поведения автомобиля в нештатных ситуациях. Если есть прямая угроза их возникновения, достаточно просто нажать на педаль тормоза и система автоматически отключится.
Итог. Пользоваться круиз-контролем в дождливую погоду допустимо. Однако это потребует от водителя дополнительного внимания и навыков. Ведь придется постоянно работать с педалями газа и тормоза.
Кроме того, у многих водителей круиз-контроль притупляет внимание. Поэтому если машину понесло, не всем удается вовремя исправить положение. Следовательно, в сильный дождь лучше отказаться от использования опции для собственной же безопасности.
Car.ru: последние новости
Самые бюджетные иномарки августа в России Начались продажи нового дешевого конкурента Hyundai Creta В Парке Горького можно посмотреть на «игрушечный» Bugatti Chiron
Комментарии
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Треть российских грузовиков сделаны еще в СССР1
ТОП-5 машин с высоким уровнем продаж
Доходы с дорожных камер рассчитают по-новому
Крупное ДТП парализовало трассу Москва-Петербург
Какие именно внедорожники выбрали жители России1
Видео
00:22
Пьяный водитель устроил погоню с ДПС и пожалел
ДТП
00:26
Невидимый поезд перекрыл движение на Сахалине
ДТП
00:33
Мясорубка в Ставрополье: погибли 5 человек
ДТП
01:03
Для водителей придумают новое наказание
ДТП Автоновости
02:37
Постоянные штрафы: камеру поймали на завышении скорости
Автоновости
00:25
Что будет, если везти сено рядом с выхлопной трубой
ДТП
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:36
КАМАЗ едва не подмял дорогущий спорткар
ДТП
00:35
В России тигр сбежал из машины посреди дороги
ДТП
00:08
Водитель показал трюк, спасающий от полиции
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение