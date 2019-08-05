Можно ли использовать круиз-контроль в дождь?

Современные автомобили имеют в своем распоряжении разные системы безопасности. Среди них и круиз-контроль, способный поддерживать заданную скорость движения. Однако насколько допустимо использовать данную опцию в проливной дождь?

Поведение круиз-контроля в дождь. Характер движения автомобиля в ненастье одинаков, независимо от задействованной электроники. При наличии небольшого уровня воды, ее часть вытесняется протектором и помех в движении не возникает.

Однако если затопление большое, контакт колес с дорогой утрачивается. В этом случае в современных автомобилях могут быть задействованы противобуксовочная система, опция контроля устойчивости или ABS. При их активации круиз-контроль отключается.

То же самое происходит и с возникновением нештатной ситуации в дождь: занос, гидропланирование и так далее. Кстати, в некоторых моделях круиз-контроль автоматически отключается при активации дворников.

Риски. Однако специалист рассказал, почему все-таки нельзя пользоваться круиз-контролем в дождь. Как известно, помощник отвечает за сохранение автомобилем заданной скорости.

При попадании же автомобиля в лужу, он естественным образом замедляется. Это заставляет автолюбителя добавить газу, что при плохом контакте с дорожным покрытием делать категорически нельзя. На самом деле нужно газ уменьшить. При замедлении автомобиля быстрее находится твердая опора.

Эксперт отметил, что проблема не в круиз-контроле. Многие водители недостаточно знакомы с правилами поведения автомобиля в нештатных ситуациях. Если есть прямая угроза их возникновения, достаточно просто нажать на педаль тормоза и система автоматически отключится.

Итог. Пользоваться круиз-контролем в дождливую погоду допустимо. Однако это потребует от водителя дополнительного внимания и навыков. Ведь придется постоянно работать с педалями газа и тормоза.

Кроме того, у многих водителей круиз-контроль притупляет внимание. Поэтому если машину понесло, не всем удается вовремя исправить положение. Следовательно, в сильный дождь лучше отказаться от использования опции для собственной же безопасности.