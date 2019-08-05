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«Гелик» из велика: россиянин своими руками сделал автомобиль мечты 

Авторамблер 3 часа назад
Фото: Илья Молодцов / Instagram
Изучив цены на Гелендваген, блогер из Нижнего Новгорода понял, что копить придется слишком долго, а сесть за руль своего "Гелика" хочется уже сейчас. Изобретательности россиянину не занимать: мужчина взял велосипед, навесил на него картонную конструкцию с нарисованными деталями внедорожника, и поехал хвастаться своим творением на улицах города.
Во время заезда новоиспеченный владелец картонного "Гелика" не забыл нарушить всевозможные правила: он пересекал сплошную, заезжал на пешеходные переходы и проехался по площади перед ТРЦ "Республика".
"Душой в гелике — попой на велике. Но это ненадолго", — написал мужчина в своем Instagram.
Большинство подписчиков по достоинству оценили "гелипед", но некоторые отругали блогера за множественные нарушения ПДД.
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