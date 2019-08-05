«Гелик» из велика: россиянин своими руками сделал автомобиль мечты

Изучив цены на Гелендваген, блогер из Нижнего Новгорода понял, что копить придется слишком долго, а сесть за руль своего "Гелика" хочется уже сейчас. Изобретательности россиянину не занимать: мужчина взял велосипед, навесил на него картонную конструкцию с нарисованными деталями внедорожника, и поехал хвастаться своим творением на улицах города.

Во время заезда новоиспеченный владелец картонного "Гелика" не забыл нарушить всевозможные правила: он пересекал сплошную, заезжал на пешеходные переходы и проехался по площади перед ТРЦ "Республика".

"Душой в гелике — попой на велике. Но это ненадолго", — написал мужчина в своем Instagram.

Большинство подписчиков по достоинству оценили "гелипед", но некоторые отругали блогера за множественные нарушения ПДД.