Опубликованы первые изображения обновленного Toyota Yaris

Именитый японский автобренд Toyota готовит к выпуску европейскую версию хэтчбека Yaris, которая будет существенно отличаться от той, что была представлена для автомобильного рынка Северной Америки.

Первое, что бросается в глаза на шпионских снимках — это изменившиеся пропорции хэтчбека. В таком исполнении машина смотрится куда привлекательнее предшественника.

Новинка обзавелась каскадной радиаторной решеткой, а также обновленной головной оптикой.

Car.ru

Обсуждаемая модель собирается на шасси TNGA, что позволит конструкторам обеспечить высокий уровень безопасности.

По силовой части новинка, вероятнее всего, получит 1,2-литровый, а также 1,8-литровый бензиновые агрегаты. Ожидается и гибридная версия силовой установки. Ходят слухи даже о дизельных модификациях.

Официально Toyota Yaris представят в Токио на октябрьском автосалоне. В будущем году в Женеве состоится презентация европейской модификации хэтчбека.

Какая из версий (европейская или североамериканская) вам больше всего импонирует?