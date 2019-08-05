Опубликованы первые изображения обновленного Toyota Yaris 

Именитый японский автобренд Toyota готовит к выпуску европейскую версию хэтчбека Yaris, которая будет существенно отличаться от той, что была представлена для автомобильного рынка Северной Америки.
Первое, что бросается в глаза на шпионских снимках — это изменившиеся пропорции хэтчбека. В таком исполнении машина смотрится куда привлекательнее предшественника.
Новинка обзавелась каскадной радиаторной решеткой, а также обновленной головной оптикой.
Car.ru
Обсуждаемая модель собирается на шасси TNGA, что позволит конструкторам обеспечить высокий уровень безопасности.
По силовой части новинка, вероятнее всего, получит 1,2-литровый, а также 1,8-литровый бензиновые агрегаты. Ожидается и гибридная версия силовой установки. Ходят слухи даже о дизельных модификациях.
Официально Toyota Yaris представят в Токио на октябрьском автосалоне. В будущем году в Женеве состоится презентация европейской модификации хэтчбека.
Какая из версий (европейская или североамериканская) вам больше всего импонирует?