С января по июнь 2019 года в Москве и Подмосковье чаще всего угоняли автомобили Toyota и Skoda, сообщает в понедельник "Альфа Страхование" в пресс-релизе.
Для составления рейтинга в компании подсчитали обращения клиентов по каско. Так, самым угоняемым авто в 2019 году стал Toyota Land Cruiser с частотой угонов 1,09%.
На втором месте — снова Toyota и снова Land Cruiser, но в версии Prado. Частота угонов — 1%. Замыкает тройку любимчиков автомобильных воров Skoda Octavia с показателем 0,88%.
Далее следует внедорожник Lexus LX, который в прошлом году был лидером рейтинга с 2,87%. В этом году интерес к японцу рухнул до 0,76%.
На пятой строчке — Toyota Camry с 0,71%, которую тоже стали угонять реже в годичном выражении. Год назад Camry занимала вторую строчку с 1,07%.
За ней расположились Kia Rio (0,31%) и Hyundai Solaris (0,30%), частота угонов которых выросла. Lexus RX спустился с седьмой на восьмую ступеньку с показателем 0,18%. На девятом месте — кроссовер Toyota, RAV4 с 0,17%.
В целом по рейтингу заметно, что автомобили в Москве и области стали угонять реже, а интерес угонщиков смещается в сторону бюджетных автомобилей.
Кстати, Toyota и Lexus лидируют по количеству угонов не только в столице, но и по всей России. Статистику за первое полугодие 2019 года публиковал "Авторамблер" на прошлой неделе.