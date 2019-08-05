Стали известны самые угоняемые автомобили Москвы

С января по июнь 2019 года в Москве и Подмосковье чаще всего угоняли автомобили Toyota Skoda , сообщает в понедельник "Альфа Страхование" в пресс-релизе.

Для составления рейтинга в компании подсчитали обращения клиентов по каско. Так, самым угоняемым авто в 2019 году стал Toyota Land Cruiser с частотой угонов 1,09%.

На втором месте — снова Toyota и снова Land Cruiser, но в версии Prado. Частота угонов — 1%. Замыкает тройку любимчиков автомобильных воров Skoda Octavia с показателем 0,88%.

Далее следует внедорожник Lexus LX, который в прошлом году был лидером рейтинга с 2,87%. В этом году интерес к японцу рухнул до 0,76%.

На пятой строчке — Toyota Camry с 0,71%, которую тоже стали угонять реже в годичном выражении. Год назад Camry занимала вторую строчку с 1,07%.

В целом по рейтингу заметно, что автомобили в Москве и области стали угонять реже, а интерес угонщиков смещается в сторону бюджетных автомобилей.