Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стали известны самые угоняемые автомобили Москвы 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
С января по июнь 2019 года в Москве и Подмосковье чаще всего угоняли автомобили Toyota и Skoda, сообщает в понедельник "Альфа Страхование" в пресс-релизе.
Для составления рейтинга в компании подсчитали обращения клиентов по каско. Так, самым угоняемым авто в 2019 году стал Toyota Land Cruiser с частотой угонов 1,09%.
На втором месте — снова Toyota и снова Land Cruiser, но в версии Prado. Частота угонов — 1%. Замыкает тройку любимчиков автомобильных воров Skoda Octavia с показателем 0,88%.
Далее следует внедорожник Lexus LX, который в прошлом году был лидером рейтинга с 2,87%. В этом году интерес к японцу рухнул до 0,76%.
На пятой строчке — Toyota Camry с 0,71%, которую тоже стали угонять реже в годичном выражении. Год назад Camry занимала вторую строчку с 1,07%.
За ней расположились Kia Rio (0,31%) и Hyundai Solaris (0,30%), частота угонов которых выросла. Lexus RX спустился с седьмой на восьмую ступеньку с показателем 0,18%. На девятом месте — кроссовер Toyota, RAV4 с 0,17%.
В целом по рейтингу заметно, что автомобили в Москве и области стали угонять реже, а интерес угонщиков смещается в сторону бюджетных автомобилей.
Кстати, Toyota и Lexus лидируют по количеству угонов не только в столице, но и по всей России. Статистику за первое полугодие 2019 года публиковал "Авторамблер" на прошлой неделе.
Авторамблер: последние новости
Что будет, если проехать 11 км на "ручнике" "Гелик" из велика: россиянин своими руками сделал автомобиль мечты Названы любимые автомобили российских угонщиков
Комментарии
Бортжурнал , Hyundai , Lexus RX , Kia , Lexus , Hyundai Solaris , Toyota , Toyota Land Cruiser , Skoda Octavia , Skoda , Kia Rio , Toyota Camry , Toyota RAV4 , Lexus LX , Авторамблер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы первые изображения обновленного Toyota Yaris
Треть российских грузовиков сделаны еще в СССР1
ТОП-5 машин с высоким уровнем продаж
Доходы с дорожных камер рассчитают по-новому
Можно ли использовать круиз-контроль в дождь?
Видео
00:22
Пьяный водитель устроил погоню с ДПС и пожалел
ДТП
00:26
Невидимый поезд перекрыл движение на Сахалине
ДТП
00:33
Мясорубка в Ставрополье: погибли 5 человек
ДТП
01:03
Для водителей придумают новое наказание
ДТП Автоновости
02:37
Постоянные штрафы: камеру поймали на завышении скорости
Автоновости
00:25
Что будет, если везти сено рядом с выхлопной трубой
ДТП
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:36
КАМАЗ едва не подмял дорогущий спорткар
ДТП
00:35
В России тигр сбежал из машины посреди дороги
ДТП
00:08
Водитель показал трюк, спасающий от полиции
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение