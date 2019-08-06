Что делать, если машина застряла в песке?

Летом большинство автолюбителей отправляется на отдых к водоемам или на рыбалку. Там существует большая опасность, что машина может увязнуть в песке, а вытащить ее без навыков будет очень тяжело. Что поможет в подобных обстоятельствах, стоит рассказать подробнее.

Подготовка перед выездом на песок. При езде по пересеченной местности можно заметить, что одни машины проезжают по песку без проблем, тогда как другие сразу же буксуют. Это происходит из-за отсутствия у автолюбителей необходимых навыков или если они ленятся подготовить машину к подобным обстоятельствам.

Чтобы преодолеть участок с песком без проблем, нужно помнить, что нельзя совершать резких маневров на дороге, в том числе ни рулем, ни тормозом, ни коробкой передач. Перед поездкой давление в шинах нужно снизить до 1 бара, ниже не стоит, так как резина может попросту слететь с колеса. Так как площадь давления колес на песок увеличится, они не будут застревать. На деле для этого понадобится не более 5 минут, однако процедура оказывается очень нужной при выезде на природу.

Действия, если автомобиль застрял. Если автомобиль во время езды по песку резко застрял и перестал ехать, стоит выполнить следующие действия: Не газовать, так как подобными действиями можно зарыть колеса еще больше

Попробовать сдать назад, а затем поехать вперед, но теперь уже по иной траектории

Если прежние меры не принесли результата, выйти из машины и попробовать откопать ведущие колеса

Копать нужно за колесом, машину выводить задним ходом, подложив по возможности ветки, камни или доски

Возле воды попробовать залить песок и утрамбовать его

Если транспортное средство буквально легло кузовом на песок, придется применить домкрат, тогда нужно поднять колеса и подложить под них камни

Если найти никакие предметы вокруг не получается, можно применить коврики из салона Если автомобиль во время езды по песку резко застрял и перестал ехать, стоит выполнить следующие действия:

Итог. Так как летом многие водители предпочитают выезжать на отдых возле водоема или на рыбалку, есть большой риск того, что автомобиль застрянет в песке. Тем не менее есть несколько несложных действий, с помощью которых получится вывести машину на дорогу.