Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что делать, если машина застряла в песке? 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Летом большинство автолюбителей отправляется на отдых к водоемам или на рыбалку. Там существует большая опасность, что машина может увязнуть в песке, а вытащить ее без навыков будет очень тяжело. Что поможет в подобных обстоятельствах, стоит рассказать подробнее.
Подготовка перед выездом на песок. При езде по пересеченной местности можно заметить, что одни машины проезжают по песку без проблем, тогда как другие сразу же буксуют. Это происходит из-за отсутствия у автолюбителей необходимых навыков или если они ленятся подготовить машину к подобным обстоятельствам.
Чтобы преодолеть участок с песком без проблем, нужно помнить, что нельзя совершать резких маневров на дороге, в том числе ни рулем, ни тормозом, ни коробкой передач. Перед поездкой давление в шинах нужно снизить до 1 бара, ниже не стоит, так как резина может попросту слететь с колеса. Так как площадь давления колес на песок увеличится, они не будут застревать. На деле для этого понадобится не более 5 минут, однако процедура оказывается очень нужной при выезде на природу.
Действия, если автомобиль застрял. Если автомобиль во время езды по песку резко застрял и перестал ехать, стоит выполнить следующие действия:
  • Не газовать, так как подобными действиями можно зарыть колеса еще больше
  • Попробовать сдать назад, а затем поехать вперед, но теперь уже по иной траектории
  • Если прежние меры не принесли результата, выйти из машины и попробовать откопать ведущие колеса
  • Копать нужно за колесом, машину выводить задним ходом, подложив по возможности ветки, камни или доски
  • Возле воды попробовать залить песок и утрамбовать его
  • Если транспортное средство буквально легло кузовом на песок, придется применить домкрат, тогда нужно поднять колеса и подложить под них камни
  • Если найти никакие предметы вокруг не получается, можно применить коврики из салона
Итог. Так как летом многие водители предпочитают выезжать на отдых возле водоема или на рыбалку, есть большой риск того, что автомобиль застрянет в песке. Тем не менее есть несколько несложных действий, с помощью которых получится вывести машину на дорогу.
Car.ru: последние новости
Опубликованы первые изображения обновленного Toyota Yaris Можно ли использовать круиз-контроль в дождь? Почему каждому водителю жизненно необходим ключ на 10?
Комментарии
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России ужесточили наказание за непропуск скорой
Среди погибших в ДТП под Рязанью есть ребенок
Машина скорой помощи сбила ребенка в Астраханской области4
Восемь человек пострадали в ДТП в Татарстане
Bentley Bentayga V8: знакомимся, любим и ненавидим
Видео
00:35
Лишение прав или штраф: Россиян ждет нововведение
Автоновости
00:22
Пьяный водитель устроил погоню с ДПС и пожалел
ДТП
00:26
Невидимый поезд перекрыл движение на Сахалине
ДТП
00:48
Мясорубка под Рязанью: 7 погибших
ДТП
05:16
Президент Туркменистана подрифтил у «Врат ада»
Автоновости Другое
01:06
Audi до конца года покажет сразу шесть новых RS моделей
Автоновости
00:33
Мясорубка в Ставрополье: погибли 5 человек
ДТП
01:03
Для водителей придумают новое наказание
ДТП Автоновости
02:37
Постоянные штрафы: камеру поймали на завышении скорости
Автоновости
00:25
Что будет, если везти сено рядом с выхлопной трубой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение