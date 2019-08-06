Почему каждому водителю жизненно необходим ключ на 10?

Современные автомобили отличаются своей технической сложностью, из-за чего многие водители не могут ремонтировать их самостоятельно. В этом есть один плюс: можно сэкономить место в багажнике, отложив ящик с инструментами глубоко в гараж.

Но любой уважающий себя автолюбитель должен всегда иметь при себе ключ на 10. Сейчас выясним почему.

Инструменты обязательны. Поездка без инструментов когда-нибудь заявит о себе. К примеру, что-то может открутиться. Поэтому в арсенале всегда должно быть несколько отверток, пассатижей и простой набор бит. Несомненно, стоит сказать и про ключ на 10, ведь он необходим для подкручивания гаек и болтов, которых в машине немало.

Где еще пригодится ключ на 10? Он потребуется во время смены аккумулятора, ведь его клеммы можно снять только этим ключом. Так же без него не обойтись и при снятии бампера для очищения загрязненных радиаторов. Этот инструмент необходим и при откручивании катушек зажигания, препятствующих замене свечей. Подкапотное пространство к тому же буквально усеяно болтиками и гайками под ключ на 10.

Если водитель беспокоится за отсутствие портативности отдельных гаечных ключей, то следует прибегнуть к другому удобному решению: приобретению набора сменных головок, которые можно менять по необходимости.