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Почему каждому водителю жизненно необходим ключ на 10? 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Современные автомобили отличаются своей технической сложностью, из-за чего многие водители не могут ремонтировать их самостоятельно. В этом есть один плюс: можно сэкономить место в багажнике, отложив ящик с инструментами глубоко в гараж.
Но любой уважающий себя автолюбитель должен всегда иметь при себе ключ на 10. Сейчас выясним почему.
Инструменты обязательны. Поездка без инструментов когда-нибудь заявит о себе. К примеру, что-то может открутиться. Поэтому в арсенале всегда должно быть несколько отверток, пассатижей и простой набор бит. Несомненно, стоит сказать и про ключ на 10, ведь он необходим для подкручивания гаек и болтов, которых в машине немало.
Где еще пригодится ключ на 10? Он потребуется во время смены аккумулятора, ведь его клеммы можно снять только этим ключом. Так же без него не обойтись и при снятии бампера для очищения загрязненных радиаторов. Этот инструмент необходим и при откручивании катушек зажигания, препятствующих замене свечей. Подкапотное пространство к тому же буквально усеяно болтиками и гайками под ключ на 10.
Если водитель беспокоится за отсутствие портативности отдельных гаечных ключей, то следует прибегнуть к другому удобному решению: приобретению набора сменных головок, которые можно менять по необходимости.
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Бортжурнал
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