10 крутых внедорожников, о которых мечтают все джиперы

В России скудный выбор универсалов, здесь не сыскать многие интересные автомобили из Европы, а ряд брендов и вовсе покинул отечественные просторы. Но чего у нас не отнять, так это хардкорных внедорожников.

Отечественный рынок ломится от кроссоверов и щедр на машины, соответствующие понятию "настоящий внедорожник". Последние представляют собой транспортные средства, как правило, имеющие общие инженерные решения (к ним относится, в частности, рамная конструкция, одна или обе зависимые подвески, полный привод с жестким подключением передней оси или межосевым дифференциалом, межосевая и межколесные блокировки) и хорошую геометрическую проходимость. Цены на то, что принято называть настоящим внедорожником, могут быть любыми — доступными большинству или находящимися в области астрономии. Модели представлены в нашем обзоре, согласно возрастающей базовой цене.

1. Lada 4x4 Двигатель: бензиновый / 4 цил. / 1,7 л / 83 л.с. при 5000 об/мин / 129 Нм при 4000 об/мин

Цена: от 523 900 рублей

Гордость советского автомобилестроения! "Нива", ныне известная как Lada 4x4, вышла в свет в 1977 году и по сей день пребывает на боевом дежурстве. Конструктивно она абсолютно не похожа на ульяновские вездеходы, речь о которых идет ниже — изначально "Нива" была более комфортабельной и "человекоориентированной". Рамы у нее нет, что для семидесятых выглядело революционным решением, передняя подвеска независимая, а полный привод постоянный с межосевым дифференциалом. Автомобиль предлагается с трех— и пятидверным кузовом, но с точки зрения проходимости предпочтительнее выглядит именно короткобазная версия (2200 мм между осями) ввиду большего угла рампы. Свесы практически отсутствуют, дорожный просвет — 200 мм. Чего еще желать? Тяговитого двигателя! На твердом покрытии возможностей бензинового мотора категорически не хватает — до 100 км/ч "Нива" добирается за 17 секунд. Целая вечность! Грузоподъемность и вместительность также не входит в число сильных сторон короткобазной машины. Объем багажного отсека при пятиместной конфигурации измеряется 265 литрами, а больше 325 кг на борт лучше не брать.

2. Chevrolet Niva Двигатель: бензиновый / 4 цил. / 1,7 л / 80 л.с. / 127 при 4000 об/мин

Цена: от 680 тысяч рублей

Niva с зарубежным именем создана путем глубокой модернизации классической "Нивы". Постоянный полный привод с понижающей передачей, отсутствие рамы, балка заднего моста и маломощный мотор, не обеспечивающий адекватную динамику — все это отечественная "иномарка". Зато производитель небезосновательно гордится длинноходной подвеской и геометрической проходимостью (угол въезда — 37 градусов, угол съезда — 35 градусов). Конструкция с несущим кузовом одновременно является преимуществом и недостатком для оффроудной эксплуатации. Безрамный Chevrolet нежнее "Патриота", с которым его любят сравнивать при том, что машины принципиально разные. Для горных и основательно разбитых дорог УАЗ предпочтительнее, в то время как более легкие "Нивы" хороши на снегу, при езде по слабым грунтам и даже в глубокой грязи.

3. УАЗ "Хантер" Двигатель: бензиновый / 4 цил. / 2,7 л / 135 л.с. при 4600 об/мин / 217 Нм при 3900 об/мин

Цена: от 742 000 рублей

Живое олицетворение понятия "настоящий внедорожник", один из самых недорогих автомобилей для жизни вне цивилизации и любимец джиперов, имеющий отличный потенциал для доработок. "Охотник", ведущий свою родословную от армейского внедорожника и являющийся по-своему красивой машиной, устроен — проще некуда. В основе рама с балками мостов (спереди пружины, сзади трехлистовые рессоры). Полный привод с бездифференциальным подключением передней оси и понижающая передача. Достаточно невооруженного взгляда, чтобы оценить отличную геометрическую проходимость отечественного "вояки" — свесы коротенькие, бамперы практически не выпирают, потому-то угол въезда равен 50 градусам, а съезда — 33 градусам. Дорожный просвет — 210 мм.

4. УАЗ "Патриот" Двигатель: бензиновый / 4 цил. / 2,7 л / 150 л.с. при 5000 об/мин / 232 Нм при 2650 об/мин

Цена: от 809 900 рублей

Между многократно модернизировавшимся с момента выпуска "Патриотом" и "Хантером" нет принципиальных отличий по общей архитектуре. Здесь также рама, зависимые подвески на пружинах, жесткое подключение переднего моста. При идентичном заявленном дорожном просвете (210 мм) геометрическая проходимость несколько хуже — низкий и массивный передний бампер урезал угол въезда до 33 градусов. Кроме того, производитель заявляет такой специфичный параметр как высота до бамперов при полной массе — 347 мм до переднего и 375 мм до заднего. Еще одна сильная сторона "уазика" кроме, естественно, его оффроудного потенциала, заключается в постоянном стремлении завода сделать автомобиль лучше и современнее вкупе с широкой палитрой комплектаций, включая экспедиционную спецверсию, имеющуюся также и у "Охотника". Увы, к надежности есть вопросы, причем иногда подводят те самые опции комфорта.

5. Suzuki Jimny Двигатель: бензиновый / 4 цил. / 1,5 л / 102 л.с. при 6000 об/мин / 130 Нм при 4000 об/мин

Цена: от 1 359 000 рублей

Жаль, что у Jimny нет дизельного двигателя — тяговитый агрегат на "тяжелом топливе" пришелся бы впору крошечному внедорожнику. К слову, детище Suzuki имеет полное право носить гордый титул. За пределами асфальта автомобиль вытворяет такое… Куда более крупные и мощные собратья позавидуют! Секрет проходимости в легкости, отличной геометрической проходимости и при этом истинно хардкорной конструкции. Модель нового поколения, только-только вышедшая на отечественный рынок, следует всем заветам легендарного предшественника. Верный архаике Jimny несет в себе рамное шасси с балками мостов, полный привод типа "парт-тайм" и даже рулевой механизм червяк-ролик. А коробки передач — пятиступенчатая механическая и четырехступенчатая автоматическая — перекочевали прямиком с модели минувшей генерации. Угол въезда — 37 градусов, а съезда и вовсе 49 градусов. Дорожный просвет равен 210 мм против 190 мм у прежнего Jimny.

6. Toyota Fortuner Двигатели: бензиновый / 4 цил. / 2,7 л / 163 л.с. при 5200 об/мин / 245 Нм при 4000 об/мин

дизельный / 4 цил. / 2,8 л / 177 л.с. при 3400 об/мин / 450 Нм при 1600-2400 об/мин

Цена: от 2 172 000 рублей

Среднеразмерный тойотовский "проходимец" выглядит современно и со стороны кажется элегантным жителем мегаполиса, далеким от грязевых приключений. Но внешность обманчива, ибо Fortuner представляет собой настоящий оффроудер, ближайшим конкурентом которого выступает Mitsubishi Pajero Sport . Как и детище "трех бриллиантов", Toyota унифицирована с пикапом — в данном случае, она имеет родственный связи с Hilux и имеет такие приметы классического внедорожника как рама, балка заднего моста, полный привод типа парт-тайм с понижающей передачей. Геометрическую проходимость можно охарактеризовать как достаточную — угол въезда 29 градусов, угол съезда 25 градусов и дорожный просвет 225 мм удовлетворят запросы большинства охотников, рыболовов и путешественников. Спартанцем Fortuner не назвать — в базовую комплектацию входят электроприводы стеклоподъемников и зеркал заднего вида, набор ассистентов активной безопасности, датчик света и давления в шинах. Съезжая на бездорожье, помните о висящей проводке датчика ABS и низко расположенных кронштейнах амортизаторов.

7. Mitsubishi Pajero Sport Двигатели: бензиновый / V6 / 3,0 л / 209 л.с. при 6000 об/мин / 279 Нм 4000 об/мин

дизельный / 4-цил. / 2,4 л / 181 л.с. при 3500 об/мин / 430 Нм при 2500 об/мин

Цена: от 2 439 000 рублей

Один из самых интересных автомобилей в сегменте среднеразмерных внедорожников. Таковым Pajero Sport делает полноприводная трансмиссия Super Select II с межосевым дифференциалом и понижающей передачей — "постоянная" схема позволяет эксплуатировать автомобиль без каких-либо ограничений в отличие от Toyota Fortuner с его парт-таймом. Pajero Sport, унифицированный с пикапом L200, построен на рамном шасси. Сзади — балка моста. "Геометрия" достойная. Дорожный просвет 218 мм, угол въезда 30 градусов и угол съезда 24,2 градуса вкупе с хорошо работающей вспомогательной электроникой и правильно подобранными шинами позволяют на пересеченке довольно многое. Кстати, недавно универсальный вездеход обновился. Скорректирована пластика передней и задней части кузова, обновился салон и появилась более продвинутая мультимедийная система. Такие машины, выпускающиеся в Таиланде, доберутся до России позже — пока что с конвейера в Калуге сходят дорестайлинговые внедорожники. На пересеченной местности постарайтесь не оторвать торчащую в районе задней оси "петлю" тормозного шланга.

8. Haval H9 Двигатели: бензиновый / 4 цил. / 2,0 л / 245 л.с. при 5500 об/мин / 350 Нм при 1800-4500 об/мин

дизельный / 4 цил. / 2,0 л / 190 л.с. при 4000 об/мин / 420 Нм при 1400-2400 об/мин

Цена: от 2 602 000 рублей

Китайский бренд обосновался в России не на шутку — под Тулой построено сборочное предприятие по выпуску кроссовера F7, следом за которым конвейер освоит купеобразный паркетник F7x и внедорожник. Последний вызвал у аудитории смешанные чувства. Бренд из Поднебесной в очередной раз доказал, что может, когда хочет, но немалый ценник и внешность в стиле Toyota Land Cruiser Prado Lexus GX вызвали сильнейший когнитивный диссонанс в умах целевой аудитории.

Между тем, H9 — это тоже внедорожник, пусть и с довольно специфичным набором. С одной стороны, у него приятно выглядящий и довольно качественный интерьер, хороший уровень ездового комфорта, рама, балка заднего моста, 206-миллиметровый дорожный просвет и сносная геометрическая проходимость (угол въезда и съезда 28 и 23 градуса соответственно). С другой, "китаец" оснащен полным приводом с муфтой, которая априори кажется более нежной чем парт-тайм, а палитра двигателей, состыкованных с восьмиступенчатыми автоматическими коробками передач, вовсе не та, которую ожидаешь увидеть на большом внедорожнике. Сюда бы моторы пообъемистее! К недостаткам на бездорожье можно причислить низковато установленный задний стабилизатор поперечной устойчивости и глубоко утопленные передние буксировочные проушины.

9. Jeep Wrangler Двигатель: бензиновый / 4 цил. / 2,0 л / 272 л.с. при 5250 об/мин / 400 Нм при 3000 об/мин

Цена: от 3 540 000 рублей

Настоящий, железный, американский, дорогой. Очень! Wrangler нового поколения оказался самым дорогим автомобилем в российской гамме Jeep — его стартовый ценник выше, чем у Grand Cherokee. При смене генераций "ковбой" обновился только в тех областях, где это было действительно необходимо. Так, у него более современный интерьер, некоторые кузовные детали изготовлены из алюминия, а моторы только четырехцилиндровые. В остальном все, как всегда — рама, балки мостов. Версии Sport и Sahara комплектуются полным приводом Command-Trac типа парт-тайм и передаточным числом понижающей передачи 2,72:1, а еще более внедорожный Wrangler Rubicon имеет трансмиссию Rock-Trac с экстремальным числом 4,0:1 в понижающей передаче. Дорожный просвет в зависимости версии варьируется от 232 до 260 мм. Угол въезда — от 35,2 до 37,4 градуса, а угол съезда — от 29,2 до 35 градусов. Одно слово — внедорожник!

10. Mercedes-Benz G-Class Двигатели: бензиновый / V8 / 4,0 л / 422 л.с. при 5250—5500 об/мин / 610 Нм при 2250—4750 об/мин

бензиновый V8 / 4,0 л / 585 л.с. при 6000 об/мин / 850 Нм при 2500—3500 об/мин

Цена: от 9 510 000 рублей

G-Class — это один из лучших серийных внедорожников в мире с мощным оффроудным арсеналом, включающим в себя постоянный полный привод, понижающую передачу и целых три блокировки дифференциалов — межосевых и межколесного. Впрочем, как минимум в Росси он давно стал статусным автомобилем, который обычно покупают вовсе не для езды по пересеченной местности. Модель новой генерации сохранила все лучшее, что было у предшественника, добавив в архаичную конструкцию изрядную порцию свежих решений. Балка переднего моста уступила место независимой подвеске, салон стал заметно просторнее и современнее. На бездорожье "гелик" по-прежнему способен творить чудеса. В его активе три блокировки дифференциалов, он умеет преодолевать 70-сантиметровые броды. Дорожный просвет вырос на 6 мм, до 241 мм, при этом угол въезда и съезда практически прежние (31 и 30 градусов соответственно). В модификации G 63 внедорожник демонстрирует спорткаровский темперамент — 4,5 секунды до сотни на автомобиле с аэродинамикой кирпича!