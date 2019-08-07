Раскрыт секрет многолетней службы двигателя

Пообщавшись с опытными журналистами, аналитики смогли выяснить секрет многолетней службы двигателя.

Так, большинство таксистов уверены в том, что весь секрет продолжительной службы двигателя, заключается в частоте «холодных пусков». Таким образом, водители должны помнить о том, что каждый запуск двигателя приводит к повышенному износу агрегата. Как показывает практика, мотор машин, работающих в такси, служит дольше. Все дело в том, что у таксистов таких запусков двигателя значительно меньше, чем у рядового автомобилиста.

При этом конструкторы многих автомобильных концернов уверяют, что показатель моточасов не имеет существенного значения. В большом городе водители порой часами стоят в пробках, поэтому их двигателя могут намотать столько же, сколько наматывает стандартный агрегат машины такси.

Важным фактором в данном случае становится и техническое обслуживание машины. По словам аналитиков, многое зависит от того, насколько водители бережно относятся к своим автомобилям.