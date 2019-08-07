Hyundai показал первое изображение хэтчбека i10

Южнокорейский производитель Hyundai опубликовал первое тизерное изображение компактного хэтчбека i10 нового, третьего поколения. Официальный дебют модели намечен на сентябрьский автосалон во Франкфурте.

Судя по эскизу, автомобиль получит более динамичную внешность — появится новая решетка радиатора с круглыми противотуманными фарами, новые, геометричные фары и треугольные воздухозаборники в бампере. Разумеется, серийная версия будет не такой агрессивной, как представленное изображение, но корейцы пообещали сделать дизайн нового i10 «молодежным и энергичным», и, судя по тизеру, у них это получилось.

Пресс-служба марки рассказала, что новинка получит множество систем помощи водителю, включая функцию предотвращения фронтального столкновения и систему удержания в полосе, которые будут доступны уже в базовой комплектации. Также городской хэтч получит беспроводную зарядку для смартфонов и камеру заднего вида.

Касательно изменений в моторной гамме пока что комментариев от Hyundai не было. Сейчас хэтчбек комплектуется литровым бензиновым мотором мощностью 66 лошадиных сил, также есть модификация с 1,25-литровым двигателем отдачей 87 лошадиных сил. В пару к ним можно выбрать или стандартную пятиступенчатую механику, или четырехдиапазонный автомат. Есть вероятность, что i10 оснастят литровым турбомотором мощностью 100 лошадиных сил, который сейчас устанавливают на Kia Picanto.