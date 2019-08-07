Kia выплатила россиянке 1,6 млн руб. за ржавеющий Rio

Жительница Орла купила автомобиль у официального дилера компании и регулярно проходила ТО, но спустя всего два года после покупки кузов Rio покрылся ржавчиной. Женщина обратилась в суд, который обязал производителя выплатить 1,56 млн руб. компенсации.

Все началось в январе 2014 года, когда россиянка приобрела новый Kia Rio за 616,3 тыс. руб. у официального дилера компании "Стрим Авто" в Орле. Через два года пользования автомобилем женщина обнаружила зачатки коррозии на передних стойках кузова, крыше и багажной двери бюджетного седана и обратилась к дилеру по гарантии.

В сервисе машину подправили, убрав ржавчину и обновив лакокрасочное покрытие, но это оказалось временной мерой — всего через год ржавчина появилась снова. Rio снова отправился в мастерскую по еще не истекшей пятилетней гарантии, где с ним провели те же манипуляции. Но они снова не помогли: кузов опять начал цвести.

Тогда отчаявшаяся женщина обратилась к производителю с требованием вернуть ей деньги и добавить к сумме выплат разницу между ценой Rio на момент покупки и ценой аналогичного автомобиля на момент обращения.

С последним вышла загвоздка: шел 2018 год, когда поколение Kia сменилось на четвертое — поэтому высчитать разницу было невозможно. Получив такой ответ, владелица злополучного Rio подала в суд на компанию и запросила 2,6 млн руб. компенсации с учетом морального вреда.

Проведенная судом экспертиза выявила, что кузов автомобиля был неправильно подготовлен к покраске — то есть, дефект заводской, и решить его обновлением покрытия невозможно. Суд также нашел в текущем модельном ряду Kia похожий по характеристикам автомобиль за 1,11 млн руб., и высчитал компенсацию с учетом его стоимости.

Ржавый Rio отправился обратно к производителю, но на этом дело не закончилось: решение суда не понравилось ни одной из сторон. Истец и ответчик обжаловали вердикт в апелляционном суде, но пока добиться его изменения не удалось.