Тестирование в Москве: камеры проверят наличие ОСАГО

В Москве запущено тестирование системы автоматической проверки наличия ОСАГО при помощи дорожных камер. Эксперимент является проектом ГИБДД , ЦОДД и Российского союза автостраховщиков. Автомобилисты без ОСАГО получают от ГИБДД письмо с рекомендацией оформить полис. Еще в мае в столице было выявлено 5,5 тыс. автовладельцев без ОСАГО.

Тестирование автоматизированной системы проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер запустили в Москве. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. За эксперимент отвечают ГИБДД, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и Российский союз автостраховщиков (РСА).

Камеры будут фиксировать автомобили без ОСАГО, и через систему владельцы незастрахованных машин будут получать письма с рекомендацией оформить полис. Когда тестовый режим подойдет к концу, водители без полиса ОСАГО получат уже штрафы в размере 800 рублей.

Если система допустила ошибку и страховка у водителя есть, то предлагается звонить на горячую линию РСА.

Уже 5,5 тыс. автомобилистов Москвы получили письма с предупреждениями — их авто были замечены камерами 21 мая.

«Всего в Московском регионе было выявлено 730 тыс. нарушителей без ОСАГО», — заявил президент РСА Игорь Юргенс.

После московского эксперимента сразу 15 регионов России обратились в ведомства с просьбой распространить опыт на всю Россию.

В июне ФАН сообщало, что в 2021 году в России может появиться сервис оценки качества и стиля вождения. Его будут использовать представители страховых компаний, чтобы определять стоимость полисов ОСАГО и каско.

«Сервис позволит классифицировать все типы водителей и передавать данные о вождении страховым компаниям для индивидуального расчета стоимости полиса ОСАГО и каско», — рассказал представитель группы «Автонет» Ярослав Федосеев.

С помощью системы «Автодата» планируется выявлять водителей, которые управляют автомобилем после лишения водительских прав. Идентификационные номера автомобилей, владельцы которых лишены права управления, будут выявляться на основании данных ГИБДД, а перемещение этих транспортных средств будут определяться с помощью данных координат.

Неделей ранее ГИБДД на своем сайте опубликовала интерактивную карту со всеми камерами фиксации нарушений правил дорожного движения. В МВД заявили, что собранные данные помогут разработчикам навигационных приложений.

Соответствующее поручение президент отдал в ходе заседания Госсовета, посвященного развитию сети автодорог и обеспечению безопасности движения. Владимир Путин заявил тогда, что камеры не нужно прятать — они должны способствовать снижению травматизма и сохранять человеческие жизни.

«В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство для достижения нужного нам результата», — заявил российский лидер, призвав чиновников «навести порядок».

1 июля в пресс-службе председателя комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова проинформировали о внесении на рассмотрение законопроекта, устанавливающего требования к камерам видеофиксации нарушений ПДД.

Как отмечается, свойства и места установки камер будут определяться правительством страны. При этом подобные аппараты должны являться собственностью региона или страны.

Уточняется, что в настоящее время многие недобросовестные владельцы частных комплексов видеофиксации неправильно их размещают по отношению к дороге или повышают показатель погрешности искусственно, что является нарушением прав владельцев транспортных средств.

В конце 2018 года газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источники, что в России хотят ввести упрощенную процедуру взыскания мелких штрафов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных видеокамерами. Речь идет о штрафах на сумму до 3 тыс. рублей. Исполнительное производство возбуждаться не будет — штраф будет списываться с банковского счета нарушителя в ускоренном режиме.