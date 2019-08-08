Как вычислить перекупщика?

Покупка подержанного автомобиля — это всё-таки большой риск.

Прежде, чем вы возьмёте авто со вторичного рынка, вам нужно узнать о нём всё, начиная от первых хозяев, заканчивая последствиями ДТП. Бывали случаи, когда после приобретения ТС, автомобилист узнавал что на него наложен арест или оно вообще находится в розыске. В этой статье мы расскажем как не попасться на удочку перекупщика.

Перекупщик. Это человек, который покупает автомобили, находящиеся в плачевном техническом состоянии. Конечно же потом он приводит ТС в товарный вид и продаёт. На сайте торговых площадок вы можете посмотреть сколько автомобилей выставил на продажу этот продавец. Если на одного человека приходится большое количество авто, нужно задуматься. Не ведитесь даже на пробег, ведь его можно скручивать. Чаще всего, когда покупатель и перекупщик вступают в диалог, продавец "плавает", не давая никаких конкретных ответов. В этом случае нужно быть предельно внимательными и прислушиваться к каждому слову.

Неприятности. Обязательно проверяйте все документы, очень часто покупатели не обращают внимание даже на то, что фамилии в документах отличаются.

Перекупщики очень часто перебивают год выпуска автомобиля. Здесь всё просто, они хотят наживиться и завысить реальную стоимость машины. Проверяйте информацию заранее.

Так же они любят использовать приём об идеальном техническом состоянии. В объявлении всё выглядит красиво, но на деле это далеко не так. Проверяйте всё досконально для того, чтобы потом не выложить огромную сумму денег на ремонт транспортного средства.

Автомобиль-утопленник. Такие автомобили перекупщиками приобретаются очень быстро. У автомобилей среднего класса можно скрыть следы воды, чего например нельзя сделать с премиальным транспортом.

Те автомобили, которые работали в такси, также любят перекупщики. Запах сигарет, затёртые сиденья и потрёпанный салон — всё это можно скрыть на время, но немного позже автовладелец обнаружит не совсем приятный сюрприз.

Опасно, если перекупщик будет использовать специальную жидкость для двигателя, которая улучшает его работу. Но опять же это только на время. И конечно же для того, чтобы скрыть мелкие дефекты, не нужно много усилий, проводится косметический ремонт и ТС продаётся.

Проверка перекупщика по телефону. Существует такой сайт, как telegram.org. Там собрано огромное количество объявлений, которые постоянно обновляются. Приложение скачивается на мобильный телефон, после чего в поисковую строчку вводится номер телефона продавца.

Проверка через портал ГИБДД. Также вы можете проверить автомобиль через сайт ГИБДД. Вам не нужно будет для этого тратить средства, сервис поможет вам избежать обмана.

Даже если вы хотите купить автомобиль у перекупщика, то тогда вам нужно быть предельно внимательным. При заключения договора проверяйте фамилии и т.д. Юристы рекомендуют только после переригистрации отдавать деньги.