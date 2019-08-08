ТОП-5 самых ненадежных моторов

Двигатель является основным техническим узлом любого автомобиля, и выход его из строя оборачивается серьезными неприятностями. Поэтому специалисты портала «АвтоВзгляд» решили назвать пятерку самых ненадежных агрегатов.

Открывает список мотор от BMW N63B44 и его спортивный вариант S63B44. Мотор выпускается уже более 10 лет, прошел через ряд модификаций, но так и не избавился от основных проблем.

К примеру, часто водителей беспокоят протекающие форсунки, что может привести к гидроудару. Конструктивные особенности также оставляют желать лучшего, поскольку две турбины находятся в развале, что создает температуру в 500 градусов по Цельсию. Неудивительно, что пластиковые компоненты быстро плавятся.

В среднем, мотор выдерживает 100 тысяч километров. Дальше могут начаться многочисленные трудности.

Есть проблемные силовые агрегаты и у Volkswagen . Прежде всего, это двигатель EA888 с версиями 1.8 TSI и 2.0 TSI. Мотор выпускается с 2017 года и уже пережил три поколения.

Основными недостатками являются износ цепи, плавающие обороты вследствии закоксовки масла. Новые версии получили дополнительно повышенный расход масла (до 2 литров на 1 000 километров).

Среди американских представителей можно выделить Ecoboost от Ford в вариантах 1.6 и 1.5. Мотор пережил многочисленные отзывные компании в связи с риском перегрева и возгорания. Кроме того, конструкцией не предусмотрен капитальный ремонт, как таковой.

Есть неудачные примеры у славящихся своей надежностью «японцев». Речь идет о моторе Subaru FB20. Проблемы связаны с угаром и падением давления масла. Кроме того, поскольку поршни расположены по обе стороны цилиндра, он вследствие износа меняет свою форму. Однако с 2014 года претензии от автолюбителей стали поступать реже.