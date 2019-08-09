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Время разгона «Весты» с вариатором оказалось выдумкой 

Motor.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Информация о том, что Lada Vesta с вариатором и 113-сильным мотором будет набирать первую «сотню» 10,3 секунды, не соответствует действительности. Эти данные опубликовал один из дилеров российского бренда, который вскоре признал свою ошибку.
В первоначальной версии публикации говорилось о том, что «новая версия „Весты“ будет комплектоваться 1,6-литровым двигателем мощностью 113 сил и сможет разгоняться с 0 до 100 километров в час за 10,3 секунды. Тип коробки передач в посте не упоминался, однако дело в том, что столько сил (а именно — 114) выдает агрегат Renault-Nissan того же объема, который работает в связке с вариатором и уже устанавливается на Lada XRay Cross.
Так или иначе, заявленная динамика весьма сомнительна: получается, что Vesta с таким мотором лишь на 0,1 секунды медленнее „спортивного“ седана с 1,8-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы. Действительно, эта цифра оказалась ошибочной — дилер „Техинком“ признал, что администратор паблика во „Вконтакте“ „замечтался и немного ошибся при постинге“: на самом деле речь шла о 106-сильной версии, которая тратит на разгон с места до „сотни“ 11,2 секунды.
Ранее »АвтоВАЗ» подтвердил, что «Веста» получит вариатор и двигатель альянса Renault-Nessan следом за XRay Cross. Такая модификация, как ожидается, появится на рынке в 2020 году.
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Бортжурнал , Lada Vesta , Lada , Lada XRAY , Автоваз
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