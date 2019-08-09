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В России отзывают более 22 тысяч автомобилей BMW 

Motor.ru + ещё 8 45 минут назад
Фото: Motor.ru
Пресс-служба Росстандарта сообщает об отзыве 22 286 экземпляров BMW 5-Series и 6-Series, которые были проданы на российском рынке в период с июня 2003 года по август 2010 года. Причиной отзывала стало возможное образование ржавчины.
Долговременные воздействия, например, вибрации и меняющаяся температура в сочетании с повышенной влажностью и экстремальной нагрузкой от дорожных химикатов могут привезти к образованию коррозии на резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи. Это грозит повышенным переходным сопротивлением в соединении, а также различным сбоям в работе в плоть до невозможности запуска двигателя.
В ведомстве подчеркнули, что также не исключается вероятность скопление влаги, что может привести к возникновению утечки тока по поверхности, а это в свою очередь вызовет нагревание и оплавление резьбового соединения. На всех отзываемых автомобилях проверят точки отвода и при необходимости проведут бесплатный ремонт.
Ранее на этой неделе под отзыв попал один экземпляр кабриолета BMW 8 серии, реализованный в период с августа 2015 года по август 2018 года. Выяснилось, что оба насоса высокого давления, вероятно, привинчены неправильно и могут отсоединиться. Это грозит обрывом топливопровода и утечкой горючего.
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Бортжурнал , BMW , BMW 8 серия
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