В России отзывают более 22 тысяч автомобилей BMW

Пресс-служба Росстандарта сообщает об отзыве 22 286 экземпляров BMW 5-Series и 6-Series, которые были проданы на российском рынке в период с июня 2003 года по август 2010 года. Причиной отзывала стало возможное образование ржавчины.

Долговременные воздействия, например, вибрации и меняющаяся температура в сочетании с повышенной влажностью и экстремальной нагрузкой от дорожных химикатов могут привезти к образованию коррозии на резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи. Это грозит повышенным переходным сопротивлением в соединении, а также различным сбоям в работе в плоть до невозможности запуска двигателя.

В ведомстве подчеркнули, что также не исключается вероятность скопление влаги, что может привести к возникновению утечки тока по поверхности, а это в свою очередь вызовет нагревание и оплавление резьбового соединения. На всех отзываемых автомобилях проверят точки отвода и при необходимости проведут бесплатный ремонт.