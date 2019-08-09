Мойка днища автомобиля: для чего необходима, как производится мойка

Каждый владелец транспортного средства хочет, чтобы его автомобиль прослужил подольше. Поэтому он регулярно проводит техническое обслуживание своего авто, обращается за помощью на автомойки или самостоятельно следит за состоянием и чистотой машины не только изнутри (в салоне), но и снаружи. Также в перечень этих работ входит и мойка днища авто. Для чего она осуществляется и какими методами — рассмотрим это в статье.

Для чего необходима мойка днища автомобиля

Необходимость в мытье днища автомобиля крайне велика. Каждую зиму на дороги высыпается большое количество специального реагента, не только разъедающего снег или лёд, но и провоцирующего коррозию метала, из которого сделано автомобильное дно. В этом месте машины за зимний период налипает много грязи. Летом помыть автомобиль снизу также нужно, поскольку пыль содержит в себе вредные вещества, и её следует удалять. Если на это не обращать внимание, тогда выходят из строя дорогие детали кузова, их приходится ремонтировать. А это стоит недёшево. Для избежания лишних финансовых затрат рекомендуется хотя бы один раз в сезон мыть днище своего автомобиля. После мытья специалисты могут обнаружить возникшие неисправности или поломки, незамеченные раньше, и вовремя их устранить.

Знаете ли вы? В Швеции дороги зимой посыпают специальной дорожной солью, смешанной с обыкновенным сахаром. Такая смесь долго лежит на дорогах и препятствует ржавчине дна автомобиля.

Как производится мойка днища

Помыть днище автомобиля можно несколькими способами: на подъёмнике, автоматической мойкой или вручную. Всё зависит от стоимости услуг и занятости водителя. Мойщик, осуществляющий такую процедуру, обязательно должен быть одет в защитный комбинезон, специальные очки и шлем. Потому что используемое химическое средство может серьёзно повредить кожу.

Мойка днища автомобиля на подъёмнике

Для того чтобы помыть дно автомобиля на подъёмнике, следует провести такие манипуляции:

Машину нужно высоко поднять с помощью специального оборудования, чтобы можно было хорошо разглядеть, в каком состоянии находится днище. Простой водой под напором можно предварительно смыть слой грязи или сразу губкой нанести профессиональный автомобильный шампунь. Подождать 5–10 минут, чтобы пена разъела грязь. Аккуратно смыть пену чистой водой под сильным давлением. Днище хорошо просушить. Обработать дно машины антикоррозийными средствами, потому что пена может повредить защитное покрытие и оцинковку металла.

Такой способ мытья позволяет тщательно вымыть все загрязнённые детали.

Знаете ли вы? При использовании во время мойки автомобиля средства для мытья посуды можно смыть защитное покрытие кузова.

Автоматическая мойка

Автоматической мойкой снабжены не все обслуживающие заведения. Этот метод мытья транспортного средства проводится без человеческого вмешательства.

Он происходит следующим образом:

Машина заезжает в специальное помещение. Там она пересекает линию, снабжённую фотоэлементами. Элементы передают сигнал водяным распылителям, направляющим воду в разные стороны. С их помощью вымываются днище, колёса и арки. Грязная и пенная вода стекает в отдельные резервуары и проходит там очистку, после чего её можно повторно использовать по назначению. Вымытый автомобиль отъезжает с места, пересекая линию, после чего распылители перестают подавать воду.

Перед проведением мойки днища рекомендуется провести диагностику транспортного средства, исключив вероятность контакта воды с распределителем зажигания, высоковольтными свечными проводами и колпачками, а также электросистемой.

При таком способе мытья можно даже подогревать воду, что намного улучшит эффект проводимой работы. Но нет возможности проверить, насколько качественно вымыто днище, и такая услуга будет стоить клиенту дорого.

Мойка вручную

Ручную мойку можно осуществить, придерживаясь таких рекомендаций:

Легковой автомобиль нужно поднять с помощью домкрата, насколько это возможно. В ведре с водой развести автомобильный шампунь. В непромокаемом комбинезоне залезть под машину. Губкой нанести пену на грязную поверхность дна транспортного средства. На этом этапе выдержать время воздействия пены — 10 минут. Смыть всё чистой водой. Все детали вытереть насухо и покрыть их антикоррозийным средством.

Такой метод считается самым трудоёмким и неэффективным. Потому что невозможно вручную хорошо вымыть грязь в труднодоступных местах. Также есть риск повреждения защитного покрытия во время физического контакта с деталями. В этом случае автомобилисты с опытом советуют приобрести специальную моющую установку, имеющую высокое давление, и отдельную насадку для мытья днища автомобиля. Данное оборудование сэкономит, потраченное время, прилагаемые силы и сделает процедуру более приятной.

Для того чтобы транспортное средство служило долго и не создавало своему владельцу лишних хлопот, рекомендуется регулярно мыть авто, в том числе и снизу. Процесс касается автомобилей любого класса. Желательно такое мероприятие осуществлять у проверенных профессионалов, которые обладают нужной подготовкой и специальным оборудованием.