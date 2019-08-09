Можно ли оставить место аварии и чем это грозит?

ДТП — это далеко не рядовая ситуация, при которой человек может сохранять спокойствие.

В особенности, если при аварии кто-то пострадал. В этот момент никто не знает как себя поведёт, ведь шоковое состояние может сыграть с автомобилистом злую шутку. Существует огромное количество случаев, когда водители скрываются с места ДТП и даже не оказывают первую помощь пострадавшим. В этой статье мы поговорим о том, чем грозит виновнику оставление места ДТП.

Оставление места ДТП — серьёзное правонарушение, при котором автомобилист покидает место аварии. ДТП можно назвать инцидент, при котором пострадали не только люди, но и автомобили, сооружения, грузы и т.д. То есть даже если вы просто ударили другую машину, не причиняя вред здоровью человека и уехали, то это также приравнивается к оставлению места аварии.

ВАЖНО* Участником аварии может стать даже автомобиль, который просто стоял на стоянке в неподвижном состоянии. Если его за время отсутствия автомобилиста стукнули, то тогда владелец авто должен вызвать Госавтоинспекцию и сообщить о случае в страховую компанию.

Ответственность за оставление места аварии. Оставление места ДТП относится к административному нарушению. Автомобилиста могут лишить прав от 1 года до 18 месяцев, либо арестовать на 15 суток.

ДТП с нанесением вреда здоровью человека. Это отдельная категория, за которую тот человек, который оставил место ДТП, может привлечься к уголовной ответственности. Судить его будут по статье 125 УК РФ.

Исключения. п.2.6 ПДД говорит о том, что автомобилисту разрешается покинуть место аварии в том случае, если он самостоятельно отправится в полицию для того, чтобы оформить инцидент. Также в п. 2.6.1 ПДД сказано, что если в результате ДТП пострадали только автомобили, то участники аварии могут самостоятельно заполнить Европротокол.

Пострадавшие. Если на месте ДТП есть пострадавшие, которым требуется экстренная помощь, то тогда участники аварии могут покинуть место случившегося для того, чтобы отвезти человека в больницу, где ему в срочном порядке окажут помощь. Но прежде, чем это сделать, он должен зафиксировать место, где произошёл инцидент. Фотографируйте, запишите на видео и т.д.

Можно ли избежать ответственности? В случае если суд не вынес приговор в течение 3-х месяцев, то можно сказать, что наказания не будет. Но тогда будет лучше, если автомобилист не будет попадаться на глаза Госавтоинспеции.

Точно так же практика показывает, что тех, кто просто стукнул автомобиль и скрылся с места ДТП, практически невозможно найти. Если конечно же это не происходило в людном месте и там, где установлены камеры видеофиксации.

Также автомобилист может уйти от наказания в случаях, если ему удастся убедить судью в том, что он покинул место ДТП не специально, а его на это вынудили обстоятельства, либо шоковое состояние. Точно так же, если виновник сможет мирно договориться с пострадавшей стороной.

В заключение нужно сказать, что совсем неважно виновен гражданин или нет, уезжать с места ДТП не рекомендуется абсолютно никому. Будет лучше, если вы дождётесь инспекторов ГИБДД для того, чтобы они сказали как можно оформить происшествие. Возможно они предложат оформиться по Европротоколу. Конечно же, если при столкновении автомобилей пострадали люди, то ни в коем случае не оставляйте их в беде.