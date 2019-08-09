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На каких авто сейчас модно выходить замуж? 

Car.ru 1 час назад
Фото: car.ru
Свадебное торжество считается очень ответственным и невероятно насыщенным мероприятием, поэтому молодожены заранее стараются продумать каждую деталь.
Свадебное авто считается неотъемлемой частью любого торжества, именно поэтому оно должно органично вписываться во всю концепцию вашего праздника. Но, несмотря на это, многие молодожены стараются сделать этот день особенным и выдающимся, поэтому выбирают в качестве свадебного транспорта достаточно интересные и не совсем обычные модели авто.
Выбор автомобиля на свадьбу зависит от различных факторов. В частности от стиля свадьбы, личных предпочтений и финансов. Хотя, при желании, обыграть все три аспекта можно совсем неожиданно.
Так, очень интересным вариантом становится использование двух одинаковых машин, на которые одеваются наряды жениха и невесты. Не менее интересным и иногда даже забавным вариантом становится использование старого автомобиля.
Не стоит забывать и о свадебных украшениях, которые способны своим внешним видом полностью изменить автомобиль. На сегодняшний день в социальных сетях существует достаточно большое количество интересных фотографий свадебных авто, среди которых можно подобрать наиболее подходящий для себя вариант, оформив машину подобным образом.
Выделяя свадебный кортеж, можно привлечь к себе внимание на дорогах, сделав свою свадьбу объектом всеобщего внимания. Поддайтесь модным веяниям и сделайте свой свадебный день необычным и запоминающимся, использую креативный автомобиль.
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