Причины, по которым скупают битые автомобили

Несомненно, вам очень часто попадаются на глаза объявления, в которых указано, что приобретут авто в любом состоянии, даже битое или аварийное.

Кроме того, таких покупателей постоянно интересуют и автомобили, имеющие проблемы с законодательством. Не совсем понятно, с какой целью их скупают. Не менее интересует и тот факт, что с ними делают далее.

Авто перекупы. Огромным интересом скупки подобных автомобилей являются перекупщики. Они с удовольствием скупают то, что принесет любой заработок. Акцентом для скупки у них являются автомобили, имеющие серьезные повреждения после дорожно-транспортных происшествий, владельцы которых не хотят тратить огромных денег на восстановление. Перекупы приобретают подобный автомобиль, транспортируют в свои собственные мастерские, где в дальнейшем, с минимальным вложением, придают авто «нормальный» внешний и внутренний вид, а затем выставляют на продажу по слегка заниженным ценам для подобного рода авто. Увы, ценителей подобной халявы очень много.

На втором месте среди скупок являются машины, которые имеют трудности при постановке на учет в ГИБДД . Перекупы делают всё тоже самое, что и выше, спихивают данный автомобиль покупателю, а после пропадают, наградив владельца кучей ненужного металла, с который неизвестно, что делать.

Пополнение авторазбора. Кроме перекупов, подобного рода автомобили скупают владельцы автомобильных разборов. По причине того, что запчасти с б/у автомобилей пользуются огромным спросом (ведь они намного дешевле, нежели оригинальные) они и скупают машины в аварийном состоянии. У такой машины уцелевшие запчасти снимают, а то, что продаже в дальнейшем не подлежит, сдается на металлолом.

Сборка одного авто из двух. Ну и еще один нюанс, по которому скупаются подобные автомобили, это так называемое донорство. Этим занимаются работники различных автосервисов. Например, им необходимо из двух автомобилей собрать один, в таком случае с купленного аварийного авто снимают и срезают всё необходимое. Очень часто подобный способ является дешевле, нежели приобретать те же самые запчасти на авторазборе.

Вывод. Есть категория людей, которые банально наживаются на доверчивости и незнании других. Но если изучить данный вопрос, то вполне очевидно, что скупка аварийных и битых автомобилей — дело хорошее и приносящее пользу многим автолюбителям.