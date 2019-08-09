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Какие «ловушки» готовит ГИБДД водителям 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Ежегодно в России лишаются водительских удостоверений более 400 000 человек. С чем придется столкнуться нарушителям, желающим снова сесть за руль машины и вернуть свои «права» разбирался портал «АвтоВзгляд».
По данным издания, больше всего проблем возникает у тех водителей, которые были лишены «прав» во время поездки в другой город. Так, для того, чтобы начался отсчет срока лишения, они вновь обязаны приехать туда и сдать удостоверение в орган ГИБДД. Через полгода, для того, чтобы вернуть «права», нарушитель вновь обязан приехать в другой город, чтобы сдать теоретический экзамен.
При этом, согласно постановлению Правительства №1191, лишенный «прав» автолюбитель должен сдать экзамен на знание правил дорожного движения, а по факту ему приходится отвечать на стандартный набор билетов — такой же, какой полагается только окончившим автошколу, подчеркивает портал.
«В нем, помимо вопросов по Правилам, есть пункты по основам безопасности дорожного движения, оказанию первой помощи, устройству машины. То есть те, на которые гражданин, возвращающий себе «права», отвечать не должен. Несмотря на это, если гражданин «срезается» на «медицинском» вопросе, ГАИ засчитывает такую ошибку, как незнание ПДД», — отмечается в статье.
Однако, по данным издания, есть «лазейка», чтобы обойти строгие правила по возвращению водительского удостоверения. Это возможно, если за время лишения закончился срок действия «прав». В этом случае необходимо просто приехать в отдел ГИБДД по месту регистрации, и попросить выдать дубликат удостоверения.
«Сотрудник ГИБДД увидит в базе данных, что срок лишения истек, и старый бланк «прав», хранящийся в недрах ГИБДД другого региона, уже не действителен. Поэтому ваше требование дубликата будет совершенно законно. Да, придется заплатить пошлину за выдачу нового удостоверения. Но зато не нужно будет пересдавать экзамен и тратиться на поездку в чужой город», — подчеркивает издание.
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Бортжурнал , ГИБДД , АвтоВзгляд
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