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Названы самые доступные автомобили в России 

Ридус + ещё 3 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Эксперты определили самые доступные для российских граждан автомобили, представленные на отечественном рынке.
Первое место в списке заняла LADA Granta при средневзвешенной цене в 524 тысячи рублей. За семь месяцев нынешнего года было продано более 74,6 тысячи машин.
На второй позиции расположился седан Datsun on-DO, средняя стоимость которого составляет 562 тысячи рублей.
Третью строчку рейтинга заняла LADA 4×4 со средней стоимостью 564 тысячи рублей.
Четвертое место в списке у Datsun mi-DO (618 тысяч рублей), пятое — у Renault Sandero (691 тысяча рублей), сообщает аналитическое агентство «Автостат».
В топ-10 также вошли Renault Logan (699 тысяч рублей), LADA Largus (704 тысяч рублей), Lifan Solano (708 тысяч рублей), Lifan X50 (734 тысяч рублей) и Chevrolet Niva (751 тысяч рублей).
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Бортжурнал , Lada Largus , Datsun , Lifan Solano , Chevrolet , Lada Granta , Lifan , Lada , Renault Sandero , Renault Logan , Chevrolet Niva , Renault , Datsun mi-Do , Lifan X50 , Datsun on-DO
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