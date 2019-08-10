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Опасна ли езда с полупустым баком 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Издание «АвтоВзгляд» рассказало, что представления о «смертельно опасном» для мотора пустом баке не соответствуют действительности.
«Забор горючего в магистраль располагают в самой нижней точке бака. Обычно — в специальном углублении-колодце, где бензин или дизтопливо плещется до последнего», — отмечается в материале.
«АвтоВзгляд» подчеркивает, что сама конструкция бака развеивает миф о бензонасосе, забирающем «всю грязь со дна» при пустом баке: бензонасос всегда собирает всё именно со дна, при любом уровне топлива.
В другой «народной страшилке» о полупустом баке идет речь о воде, которая может оказаться внутри тем или иным путем. Такую возможность опять опровергает сама конструкция бака.
«Вода в любом случае сразу же всосется в топливопровод — что при полном баке, что при практически пустом», — отмечает издание.
Еще одна фобия водителей: коррозия стенок бензобака из-за воды, скопление ржавчины на дне, засоренные фильтры и форсунки. «АвтоВзгляд» отмечает, что опасаться этого стоит водителям авто, в которых установлен металлический бензобак, а не пластиковый, как на большинстве современных легковых машин.
Также автомобилистов волнует, что при малом количестве горючего на кочках или на подъеме/спуске бензонасос может начать всасывать воздух. «АвтоВзгляд» отмечает, что производители предусмотрели защиту от таких ситуаций.
«Когда насос «обсыхает», он начинает перегреваться при отсутствии смазки и охлаждения. Срабатывает термодатчик и его электропитание отключается», — подчеркивает издание.
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Бортжурнал , АвтоВзгляд
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