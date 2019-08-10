Опасна ли езда с полупустым баком

Издание «АвтоВзгляд» рассказало, что представления о «смертельно опасном» для мотора пустом баке не соответствуют действительности.

«Забор горючего в магистраль располагают в самой нижней точке бака. Обычно — в специальном углублении-колодце, где бензин или дизтопливо плещется до последнего», — отмечается в материале.

«АвтоВзгляд» подчеркивает, что сама конструкция бака развеивает миф о бензонасосе, забирающем «всю грязь со дна» при пустом баке: бензонасос всегда собирает всё именно со дна, при любом уровне топлива.

В другой «народной страшилке» о полупустом баке идет речь о воде, которая может оказаться внутри тем или иным путем. Такую возможность опять опровергает сама конструкция бака.

«Вода в любом случае сразу же всосется в топливопровод — что при полном баке, что при практически пустом», — отмечает издание.

Еще одна фобия водителей: коррозия стенок бензобака из-за воды, скопление ржавчины на дне, засоренные фильтры и форсунки. «АвтоВзгляд» отмечает, что опасаться этого стоит водителям авто, в которых установлен металлический бензобак, а не пластиковый, как на большинстве современных легковых машин.

Также автомобилистов волнует, что при малом количестве горючего на кочках или на подъеме/спуске бензонасос может начать всасывать воздух. «АвтоВзгляд» отмечает, что производители предусмотрели защиту от таких ситуаций.