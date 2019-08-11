Как действовать, чтобы избежать лишения «прав» за нарушение?

От чего зависит решение по делам о нарушении скоростного режима свыше 80 км/ч и как добиться, чтобы силовики и суд ограничились только штрафом, разбирался портал «АвтоВзляд».

Согласно статье, тем, кто совершил правонарушение, предусматривающее помимо штрафа, лишение водительского удостоверения, бесполезно просить патруль ДПС проявить милость и не лишать «прав». Решения по подобным делам принимает либо начальник отделения ГИБДД, либо судья. При этом первый вправе назначать исключительно денежные взыскания, и только второй уполномочен лишать водителя «прав».

Однако в любом случае, остановивший водителя сотрудник правоохранительных органов оформляет протокол о правонарушении, где указывает дату и время рассмотрения дела, когда необходимо явиться в отделение.

«Как раз до этого момента происходит самый важный процесс, от которого во многом зависит участь водителя — его пробивают по базам, чтобы проверить наличие подобных нарушений в прошлом, и висят ли на нем неоплаченные штрафы. Если человек в этом смысле «чист», чаще всего ему сразу выписывают штраф», — отмечает издание.

Однако, даже если дело передано начальнику отделения ГИБДД или в суд, портал советует не отчаиваться, так как существуют смягчающие обстоятельства, которые могут повлиять на решение о лишении «прав». Среди них: чистосердечное раскаяние, совершение правонарушения в состоянии сильного душевного волнения (аффекта), либо при стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств. Кроме того, закон снисходителен к несовершеннолетним, беременным женщинам и мамам маленьких детей, напоминает издание, ссылаясь на статью 4.2 КоАП РФ.

«АвтоВзляд» советует нарушителям убедить начальника отделения ГИБДД или судью в своем чистосердечном раскаянии и готовности заплатить по счетам. При этом, по данным издания, хуже всего перспективы у тех водителей, которые уже наказывались лишением «прав» за аналогичные нарушения.