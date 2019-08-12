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Угнать за минуту: 5 самых незащищенных от угона автомобилей 

Car.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: Car.ru
Интернет-портал из Великобритании «What Car» составил список наиболее уязвимых к угону машин.
Самым простым для кражи оказался внедорожник DS 3 Crossback. Опытному угонщику понадобится около десяти секунд, чтоб вскрыть машину и угнать ее.
Такой же промежуток времени понадобится и для кражи Audi TT RS, если система Smart Key в ней будет включена. Но если эта система не активирована, то опытному угонщику понадобится немного больше времени, ведь у штатной системы безопасности с датчиком движений отключается и ключ, чтоб не передал лишние сигналы.
Около полминуты понадобится опытному угонщику для взлома и кражи Land Rover Discovery прошлого года выпуска. В сравнении с моделью посвежее, его система лишена трансляции кода доступа в ультрашироком диапазоне.
А вот около минуты в целом на взлом и кражу угонщики потратят на BMW X3 и Ford Fiesta.
По итогам проведенного эксперимента сделали вывод, что, устанавливая систему Smart Key, большинство автомобилистов не задумываются о безопасности. Конечно, данная функция весьма удобна, но с ней машину угнать будет намного легче, чем без нее.
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Бортжурнал , Audi , BMW X3 , BMW , Land Rover Discovery , Rover , Ford Fiesta , Audi TT , Land Rover
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