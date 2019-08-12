Когда следует ремонтировать АКПП, а когда заменить?

После проведения проверки автоматической трансмиссии и выявления вида поломки, нередко выходит, что капитальный ремонт может обойтись гораздо дороже, чем покупка новой АКПП.

Виды ремонта. Хоть это и случается не так часто, однако такая ситуация возникает, когда выходят из строя ключевые элементы. В других случаях необходимо немедленное вмешательство по средствам ремонта. Возможно потребуется замена только одной или двух важных деталей. Данные работы делятся на несколько видов:

1. Техническое обслуживание. К проведению технического обслуживания следует прибегнуть, когда автомобилем пройдено 50 000 километров. В процессе обязательно заменяется масло, фильтр и прокладки поддона.

2. Восстановительный ремонт. В случае, когда металлические элементы АКПП (к примеру: поршни, кольца, диски, барабаны, муфты и т.д.) выходят из строя, следует осуществить восстановительный ремонт. От того, какая деталь повредилась, зависит общая стоимость ремонта.

К самым дорогим запчастям в автоматической коробке передач можно отнести гидроблок управления. Во время его ремонта замена соленоидов обойдется гораздо дешевле, чем покупка нового гидроблока. Когда необходимо что-либо предпринять? Если в работе АКПП замечены какие-то сбои, то следует немедленно посетить специализированный автосервис. И не надо ждать до последнего, надеясь, что поломка починится сама собой.

Что касается симптомов неполадок, то они ярко выражены в пробуксовке, исчезновении задней передачи и дергание коробки. Проще провести диагностику и профилактический ремонт АКПП, чем ремонтировать его же поломанные ключевые элементы.

Ну а когда водитель игнорирует неисправности на протяжении долгого времени, то вышедшую из строя трансмиссию вряд ли удастся починить и придется полностью заменять. А ведь новый автомат обойдется гораздо дороже, чем предварительная починка неисправностей.

Альтернативный вариант. Если финансовые возможности не позволяют купить АКПП от официальных производителей, то можно приобрести подержанную версию. Однако никто не ручается за долгосрочность такой «обновки». Есть вероятность, что ее срок годности уже подходит к концу, ведь не даром владелец хочет «избавиться» от нее.

Итог. Покупка автоматической коробки передач — дело крайне затратное. Как вариант, можно купить подержанную версию, но она не является гарантом качества и надежности, поэтому стоит сразу разориться на новую автоматическую трансмиссию или же не доводить ее до «полумертвого» состояния.