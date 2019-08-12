Вот почему у немецких машин в 90-х были зеркала разного размера

Страна восходящего солнца не может похвастаться размерами, а улицы ее городов сравнительно тесные. В Европе тоже не везде есть, где развернуться большому автомобилю. А приспосабливаться к условиям как-то надо…

И там, и там особой популярностью пользуются достаточно компактные автомобили — это понятно. Но истории известны частные и совершенно разные случаи, как производители пытались втиснуть свои машину в плотную городскую застройку. В девяностые годы некоторые немецкие бренды ставили на свои детища зеркала заднего вида, отличавшиеся по размеру. С водительской стороны оно было, скажем так, полноценным, а с пассажирской не совсем. По правому борту торчал маленький корпус — столь экзотичным способом производители пытались сэкономить сантиметры, которые могли стать решающими в тесных пространствах. Разные зеркала заднего вида применялись, в частности, на среднеразмерных автомобилях. Яркий пример — Mercedes-Benz E-Class W124, у которого оно вообще было квадратное и потому необычно выглядящее зеркало, или Audi A4 первого поколения.

В Японии ужимать стали не зеркала, а автомобиль целиком. В 1949 году местное правительство сформировало требования для машин особо малого класса, известных как кей-кары. Эти крохи, выглядящие за пределами страны настоящей экзотикой, согласно действующим ныне стандартам должны иметь длину до 3,4 м, ширину до 1,48 м, но при этом могут иметь высоту до 2 м. Двигатели объемом не более 660 "кубиков" развивают максимум 64 л.с. Грузоподъемность — 350 кг. Что заставляет японцев ездить на этих крошечных машинах? Налоговые и страховые льготы. Кроме того, владельцам кей-каров в большинстве сельских районов не требуется удостоверение о наличии парковочного места, которое нужно для других автомобилей.