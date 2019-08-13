10 современных машин, которые с треском провалились

Радикализм и смелость решений иной раз нет-нет, да подводит автопроизводителей. Провал выходит громким и запоминается надолго.

Мы не станем углубляться в тьму веков, из которой привет шлет Cadillac Cimarron, Chevy Corvair и другие неудавшиеся проекты — порой гениальные, иногда нелепые… В "новейшую эпоху" вполне достаточно моделей, на которых время, статистика продаж и другие факторы безжалостно поставили клеймо "epic fail". В результате они сошли со сцены, став источником шуток и насмешек. Но так ли они плохи?

Печальный опыт вольфсбургской марки на поле, где большую игру ведут представительские седаны, можно считать печальным лишь отчасти.

Phaeton оказался очень неплох как продукт, но простонародная эмблема на капоте и крышке багажника перечеркнула его достоинства в глазах ревностной VIP-аудитории. Более того, шильдик Volkswagen, как водится, находился еще и на руле, постоянно напоминая водителю о том, что Phaeton как бы помягче… Не совсем благородных кровей. Парадокс же заключался в его родстве с Audi A8, Bentley Continental GT и Fying Spur — у них общая платформа. В палитру даже входил 6,0-литровый двигатель W12, но детище легендарного босса Volkswagen Group Фердинанда Пьеха провалилось. С 2002 по 2016 было выпущено всего 84 253 экземпляра.

Acura ZDX Попытка премиального хондовского бренда создать кроссовер в модном купеобразном стиле в пику BMW X6 вышла комом.

Автомобиль с довольно интересным дизайном настолько "не пошел", что аудитория в шутку расшифровывала его название как Zero Demand eXpected — "ожидается нулевой спрос". Конструктивно кроссовер близок к традиционному паркетнику Acura MDX . У него та же платформа и 3,7-литровый атмосферный двигатель V6, агрегатированный с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Модель производилась с 2009 по 2013 год и разошлась в Северной Америк в количестве всего 7191 штук.

Удивлены увидеть в списке неудачников индийскую малолитражку, метившую в супербестселлеры? История Nano показательна — попытка производителя пересадить местных водителей малокубатурной мототехники на нечто, напоминающее автомобиль, провалилась не случайно.

Машинка оказалась не просто бюджетной, а порочно примитивной. Ежегодно планировалось продавать по 250 тысяч экземпляров, но лучшим результатом стали 75 тысяч экземпляров в 2012-м. Свою роль в провале Tata сыграл продающийся в Индии Maruti Suzuki Alto, гораздо больше похожий на автомобиль. Компания модернизировала Nano в 2015 году, сделав ее более качественной и цивилизованной, не забыв поднять цену с 2 тысяч до более чем 3 тысяч долларов. Впрочем, и это не особенно помогло. В итоге летом 2018 года производство неудавшегося народного автомобильчика было свернуто.

Бытует мнение, что в мире нет универсальных вещей, но американское подразделение Nissan явно намеревалось его оспорить — согласно смелой идее, предстояло объединить воедино кроссовер и кабриолет.

Внедорожники со складным верхом типа Jeep Wrangler известны уже очень давно, но ниссановцы создали нечто гораздо более экзотичное. CrossCabriolet был построен на шасси Nissan Murano второго поколения. При неизменной колесной базе в 2824 мм он получил другие кузовные панели с удлиненными дверьми и мягкий складной верх. Машина производилась фактически с 2011 по 2014 год и была выпущена мизерным тиражом — владельцев нашли всего 1078 кросс-кабриолетов.

Одна из самых громких потенциальных неудач последнего времени. В Daimler попытались представить премиальный пикап в среднеразмерном сегменте, но, вероятно, модель уже скоро снимут с производства.

Результат совершенно ожидаем, поскольку покупатели машин такого типа редко гонятся за роскошью и престижным именем. Инсайдерская информация о снятии X-Class с производства, обнародованная в июле 2019 года изданием Automotive News, весьма похожа на правду. Автомобиль оказался недешевым и при этом ожидаемо не слишком востребованным. За минувший 2018 год на рынках Старого Света, СНГ, Африки и Австралии реализовано лишь 16 700 экземпляров.

Начиналось все громко, ярко и многообещающе. Отечественный актер, шоумен и бывший автогонщик Николай Фоменко и его партнеры поставили целью выпуск спорткаров и люксовых внедорожников, однако компания просуществовала лишь с 2007 по 2014 год, завершив свою деятельность банкротством.

Впрочем, бесславным время ее активности не назовешь. Производитель действительно пытался, вливая в разработки огромные средства, — построили 44 прототипа спорткара и даже четыре серийных автомобиля. Тем не менее, рынок остался равнодушным к российскому суперкару за 100 тысяч долларов, а громкий пиар и планы продавать по полторы тысячи автомобилей в год остались лишь словами.

ё-мобиль

Проект массового отечественного гибрида оказался не только громким и провальным, но и скандальным — многие ждали прорыва, а получилось, как всегда.

Проект, инициированный предпринимателем и политиком Михаилом Прохоровым , возможно подвело название, хотя бытует устойчивое и небезосновательное мнение, что ё-мобиль являл собой всего лишь эффектный пиар-ход в качестве поддержки избирательной кампании Прохорова. Выполнение планов по тестированию, сертифицированию и производству гибридов было сорвано. Точнее, ни один пункт не выполнили. Ряд экспертов счел проект не слишком реалистичным, указывая на многочисленные недостатки. В итоге народный экономичный автомобиль с разными типами кузова и ценой от 450 до 490 тысяч рублей остался красивой идеей, а технологии передали НАМИ за 1 евро.

Tagaz Aquila

Отечественный спорткар можно считать провалом, но с одной оговоркой — речь идет об отечественном рынке. У нас Aquila производилась в 2013-2014 году, а сейчас обосновалась… во Франции!

Экс-владелец Таганрогского предприятия эмигрировал в европейскую страны, зарегистрировал марку MPM Motors и теперь в пригороде Парижа рождаются бюджетные Erelis, некогда известные в России как Aquila. Технически "француз" почти идентичен отечественной версии — в основе стальной трубчатый каркас пластиковыми кузовными панелями. Но у российской спецификации был 1,6-литровый двигатель Mitsubishi мощностью 106 л.с., а у его преемника трехцилиндровый наддувный агрегат PSA объемом 1,2л, развивающий 130 л.с.

New Beetle

Современная интерпретация классического "Жука", который был интересен заднемоторной компоновкой и двигателем воздушного охлаждения, получилась симпатичной, но не слишком успешной и не особенно оригинальной с технической точки зрения — за основу взяли переднеприводную платформу от Volkswagen Golf 5.

В 2012 году было продано 108 тысяч машин, а в 2017-м — лишь 59 тысяч экземпляров. Ретрокар сошел со сцены летом 2019 года, канув в лету и не передав эстафету наследнику. Впрочем, в Volkswagen не исключают появления машины схожего толка, но с электрической силовой установкой.

За красивым названием скрывается электрифицированная версия хэтчбека Kalina, некогда задуманная в качестве массовой, народной. Получилось, как нередко бывает в отечественной промышленности, неидеально.