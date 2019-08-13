Как вести себя во время облавы приставов с ГИБДД

В августе на трассе М4 «Дон» судебные приставы вместе с ГИБДД начали останавливать машины, едущие на юг, проверять наличие долгов и описывать имущество должников. Издание AutoNews рассказало , в каких случаях приставы не имею права забрать автомобиль и куда можно пожаловаться на их действия.

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Телегин рассказал, что рейды судебных приставов не противоречат закону. Сотрудники ГИБДД при этом обязаны помогать им в поисках должников и их имущества.

Юрист отметил, что конфисковать автомобиль можно только по решению суда. Таким образом, у пристава на руках должен быть исполнительный лист. Изъять имущество приставы могут, если должник по какой-либо причине не уплачивает долг на месте. В зависимости от суммы долга конфисковать могут даже отдельные съемные части авто, например, магнитолу или запасное колесо.

Если постановления об аресте нет, изымать авто пристав не имеет права. Кроме того, машину нельзя конфисковать у человека, пользующегося ею из-за инвалидности, и в случаях, когда авто является единственным средством заработка.

Во время общения с приставами Телегин посоветовал гражданам вести себя корректно и не оказывать физического сопротивления: приставы имеют право применить силу в ответ.

Владельцу машины, у которого приставы нашли долг, необходимо выяснить фамилию должностного лица и попросить предъявить постановление об аресте, постановление о группе либо поручение о выполнении действий. Все действия приставов разрешается снимать на видео.

Если автомобиль является единственным источником дохода должника, приставы потребуют доказательств. Например, должнику нужно документально подтвердить, что он работает на своей машине в такси.

По словам Телегина, в случае нарушения прав водителя приставом, водитель может оставить обращения на сайтах прокуратуры Следственного комитета , приложив видеозапись. Также стоит напомнить приставу, что за нарушения ему грозит уголовная статья о превышении полномочий.