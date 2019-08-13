Когда-то Великий комбинатор охотился на миллионом рублей, рассчитывая обеспечить себе на эти деньги безбедную жизнь до самой старости в Рио-де-Жанейро, где все ходят в белых штанах. Сегодня миллиона рублей на это точно не хватит, но зато за эти деньги можно купить мечту большинства сегодняшних наших сограждан — кроссовер. А за два миллиона — еще лучше. Итак, кроссоверы, которые мы выбираем.
Проанализировав продажи и цены автомобилей за 7 месяцев 2019 года, эксперты аналитического агентства "Автостат" составили Топ-5 самых популярных кроссоверов со средней стоимостью от 1 до 1,2 млн рублей.
Лидером в этом сегменте уже не первый год остается корейский компактный кроссовер Hyundai Creta. В январе — июле 2019 года было продано 40 039 этих автомобилей, что на 4% большей, чем за аналогичный период прошлого года. Средневзвешенная цена модели составила 1,17 млн рублей. Второе и третье места заняли два французских кроссовера московской сборки — Renault Duster и Kaptur. Cредняя цена "Дастера" чуть ниже миллиона (997 тыс. рублей), а объем продаж за 7 месяцев снизился на 12% до 21403 единиц. Стоимость "Каптюра" повыше (1,14 млн рублей), а продажи — ниже прошлогодних на 11% (15609 экз.).
Четвертое место — за российским внедорожником УАЗ "Патриот", средняя стоимость которого ровно 1 млн рублей, а реализация за отчетный период составила 7143 единиц, что на 5% меньше, чем в январе — июле 2018 года. Замыкает первую пятерку популярных моделей в этом ценовом диапазоне Nissan Terrano с объемом продаж 6923 единицы (-16%) и средней ценой 1,2 млн рублей.
Определена и пятерка самых популярных кроссоверов со средней ценой 2 млн рублей. Для подготовки этого рейтинга были взяты продажи новых автомобилей сегмента SUV в России также за 7 месяцев 2019 года с учетом рекомендованных розничных цен по всем модификациям.
Самым популярным автомобилем в этой ценовой нише оказался Volkswagen Tiguan. В январе — июле 2019 года обладателем немецкого кроссовера стали 19115 россиян. На втором месте представитель японского автопрома Toyota RAV4 с объемом продаж 16637 единиц. Третья позиция у Mitsubishi Outlander (12802 экз.), четвертая — у Mazda CX-5 (11227 шт.), а замыкает пятерку самых популярных кроссоверов со средней ценой 2 млн рублей Nissan X-Trail (11225 экз.).
Средняя стоимость все этих моделей попадает в диапазон от 1,97 до 2,01 млн рублей. Отмечается, что в рейтинг не попал довольно популярный чешский кроссовер Skoda Kodiaq (объем продаж 12924 экз.), поскольку средневзвешенная цена этой модели выросла до 2,25 млн рублей. А по средней цене 2 — 2,1 млн рублей продаются такие модели кроссоверов как: KIA Sorento (3082 экз.), Mitsubishi Eclipse Cross (1084 экз.), Subaru XV (576 экз.), MINI Countryman (569 экз.), Renault Koleos (340 экз.) и Jeep Renegade (117 экз.).