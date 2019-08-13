Самые популярные: какие кроссоверы россияне выбирают за миллион и какие — за два

Когда-то Великий комбинатор охотился на миллионом рублей, рассчитывая обеспечить себе на эти деньги безбедную жизнь до самой старости в Рио-де-Жанейро, где все ходят в белых штанах. Сегодня миллиона рублей на это точно не хватит, но зато за эти деньги можно купить мечту большинства сегодняшних наших сограждан — кроссовер. А за два миллиона — еще лучше. Итак, кроссоверы, которые мы выбираем.

Проанализировав продажи и цены автомобилей за 7 месяцев 2019 года, эксперты аналитического агентства "Автостат" составили Топ-5 самых популярных кроссоверов со средней стоимостью от 1 до 1,2 млн рублей.

Лидером в этом сегменте уже не первый год остается корейский компактный кроссовер Hyundai Creta. В январе — июле 2019 года было продано 40 039 этих автомобилей, что на 4% большей, чем за аналогичный период прошлого года. Средневзвешенная цена модели составила 1,17 млн рублей. Второе и третье места заняли два французских кроссовера московской сборки — Renault Duster и Kaptur. Cредняя цена "Дастера" чуть ниже миллиона (997 тыс. рублей), а объем продаж за 7 месяцев снизился на 12% до 21403 единиц. Стоимость "Каптюра" повыше (1,14 млн рублей), а продажи — ниже прошлогодних на 11% (15609 экз.).

Четвертое место — за российским внедорожником УАЗ "Патриот", средняя стоимость которого ровно 1 млн рублей, а реализация за отчетный период составила 7143 единиц, что на 5% меньше, чем в январе — июле 2018 года. Замыкает первую пятерку популярных моделей в этом ценовом диапазоне Nissan Terrano с объемом продаж 6923 единицы (-16%) и средней ценой 1,2 млн рублей.

Определена и пятерка самых популярных кроссоверов со средней ценой 2 млн рублей. Для подготовки этого рейтинга были взяты продажи новых автомобилей сегмента SUV в России также за 7 месяцев 2019 года с учетом рекомендованных розничных цен по всем модификациям.