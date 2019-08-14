Почему электроника в машине зачастую выдаёт неверную информацию своим владельцам?

Наши автомобили не всегда предоставляют нам верную информацию. Но не все автолюбители задумываются об этом, потому что не многие знают про подобные инциденты.

Конечно, современные автомобили имеют большое разнообразие электронного оборудования и вспомогательных систем, но некоторые показатели могут быть не весьма точными. Так почему же машина врет и почему так происходит?

Неверная скорость. Ни для кого не секрет, что абсолютно у любого автомобиля спидометр показывает не действительную скорость движения. Следует знать, что спидометр «говорит» о немного большем скоростном показателе, нежели это есть на самом деле.

Как бы странно это не звучало, но подобная неточность требуется по стандарту ГОСТ на все спидометры. Это делается в целях безопасности, и поэтому спидометры настраиваются на погрешность примерно в 6-8 км/ч, если брать в процентном соотношении, то это около 5-10% больше реальной скорости.

Наматываемый пробег. К сожалению, такими же «правдивыми» данными владеет и одометр (прибор для измерения количества оборотов колеса). Благодаря этому прибору можно узнать пробег машины. Механическая часть счетчика также предоставляет информацию с погрешностью в диапазоне 5-15% от реального пробега. К сожалению, показатели одометра напрямую зависят еще и от диаметра машинного колеса. Дело в том, что если на автомобиле установлены колеса чуть больше рекомендуемого диаметра, то пробег на одометре считается неверно, но не в плюсовую сторону, а в минусовую. Так что если вы проехали 60 км на таких колесах, то на самом деле эта цифра будет 62 км.

Уровень топлива. Всё бы ничего, но с таким же успехом вам врёт и топливный бак. Показатели оставшегося топлива в баке не всегда отображают реальный уровень.

К сожалению, это самая распространенная проблема, из-за которой страдают многие автомобилисты, ведь по причине неточного показателя остатка топлива в бензобаке, тяжело рассчитать и прикинуть, на какой промежуток дороги вам может хватить. Дело все в топливной системе — она обширна, и поэтому много тратится на её наполнение, из-за чего и получаем некую погрешность в показании прибора и реального объема топлива в бензобаке.

Кроме этого, датчик уровня топлива — это не самая точная система измерения объема в баке. Многие автопроизводители утверждают, что средних значений для водителя вполне достаточно.

Вывод. На самом деле не стоит так заострять внимание на том, что вся электроника в вашем автомобиле показывает недостоверную информацию. Большинство приборов в машине показывают реальные значения, но в усредненном показателе.