Как подготовить автомобиль к осеннему сезону?

Осенний период уже не за горами, а это значит, что пора готовить свой автомобиль к проливным дождям и грязевым лужам на дорогах.

Стоит заранее подготовиться к такой пасмурной и унылой погоде, чтобы каждая поездка была комфортной и не доставляла лишних неприятностей.

Замена дворников. Первое, с чего советуют начать опытные автомобилисты, это поменять дворники. Дело в том, что за летний период, вероятнее всего, те резинки, которые стоят на дворниках, давно износились от постоянного контакта с пылью, песком и грязью. А так как осенью начинается сезон проливных дождей, то советуем установить новый комплект дворников. Как бы странно это не звучало, но дворники вы будете использовать намного чаще, чем в любой другой сезонный период.

Устранение дефектов кузова. Бывают случаи, когда на автомобиле появляются сколы краски или иные повреждения лакокрасочного покрытия. Именно их следует устранить до начала зимнего периода, иначе соль, которой посыпают дороги, может спровоцировать появление коррозии именно в этих местах. Чтобы устранить локальные повреждения, можно приобрести для этого специальный карандаш-корректор. Их есть бесчисленное множество, даже в цвет кузова вашего автомобиля, поэтому вы без проблем сможете подобрать его и устранить имеющиеся повреждения. Если же вы не обратите на это особого внимания, вероятнее всего после зимы придется потратить немного больше финансов на устранение коррозийных пятен, нежели воспользовавшись корректором.

Техническое обслуживание. Перед осенне-зимним периодом очень важно самостоятельно заняться плановым техническим обслуживанием автомобиля, а не тогда, когда машина уже этого потребует. Обычное автовладельцы меняют только масло, но следует также произвести замену всех фильтров, съездить на развал-схождение, ведь поездки по сельской местности в летний период однозначно могли сбить угол колес. Также не лишним будет сделать акцент и на обновлении антикоррозионного покрытия, а также сделать проверку днища автомобиля. Опять же, это поможет в дальнейшем вам сэкономить на ремонте.

Обработка кузова и стёкол. Многие советуют перед осенью заняться покрытием автомобиля гидрофобным составом. На кузов машины можно нанести жидкое стекло или полироль, а на лобовое и боковые зеркала «антидождь». Это позволит значительно снизить скорость загрязнения машины и можно будет реже заезжать на мойку. Кроме того, водоотталкивающая плёнка на стёклах значительно улучшает видимость при движении по трассе, а также позволяет реже использовать дворники.

Еще нужно обязательно проверить резиновые уплотнители между дверью и кузовом, а также между дверью и стеклом. В первом случае смотрим на повреждения, а во втором — на плотное прилегание уплотнителей к стеклу. Если имеются какие-либо зазоры, то туда может попасть мокрый песок, который будет царапать стекло при поднимании-опускании. Поэтому не стоит пренебрегать подготовкой автомобиля к осенне-зимнему периоду. Лучше позаботиться об этом сразу, нежели после зимы потратить больше денег на ремонт вашего авто.