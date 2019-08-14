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Штраф и эвакуация: где нельзя парковаться во дворе 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Чем может обернуться для владельца автомобиля парковка на газоне, у мусорных баков или на местах для инвалидов, а также блокирование проезда, разбирался Autonews.
По данным издания, после внесения поправок властями Московской области, за парковку возле мусорных контейнеров владельцев автомобилей ожидает штраф на пять тысяч рублей. А одним из самых распространенных нарушений, за которые могут быть оштрафованы автовладельцы, является стоянка на газоне у дома. В Москве такая парковка машины наказывается штрафом от пяти тысяч рублей для граждан и до 300 тысяч рублей для юридических лиц. При этом большая часть подобных штрафов выписывается на основании данных пользователей мобильного приложения «Помощник Москвы», позволяющего жаловаться на нарушителей, отмечается в статье.
Издание также напоминает, что при помощи «Помощника Москвы» фиксируется и парковка на тротуаре, который предназначен исключительно для движения пешеходов. Штраф за такое нарушение в Москве и Санкт-Петербурге составляет три тысячи рублей, в других городах России — тысячу рублей. Помимо этого, автомобиль могут эвакуировать на штрафстоянку.
«Машина может оказаться на штрафстоянке и в случае незаконной парковки на местах, предназначенных для транспортных средств инвалидов. Согласно закону, количество таких мест на каждой городской парковке должно составлять не менее 10%. Вопреки распространенному мнению, наказать за парковку на месте для инвалида могут не только на платных городских парковках, но и во дворах, если само место официально размечено соответствующим образом», — поясняет издание.
Штраф за парковку на местах для инвалидов составляет также пять тысяч рублей, нарушителям грозит и эвакуация автомобиля.
Серьезными последствиями может грозить и нарушение правил остановки или стоянки автомобилей, «повлекшее создание препятствий для движения других машин». В Москве и Санкт-Петербурге подобное карается штрафом в три тысячи рублей. Если же неправильно припаркованная машина помешала врачам скорой помощи спасти пациента, то ее владелец может быть осужден на срок до четырех лет лишения свободы, напоминает издание.
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Бортжурнал , Правительство московской области
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