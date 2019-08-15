Появились фотографии обновлённого кросс-купе Mazda CX-4

Именитый японский автобренд Mazda готовит к презентации свежую версию модели CX-4 для китайского авторынка. Об этом говорят снимки, размещенные на портале минпрома КНР.

Судя по фото, в дизайне новинки много взято от сородича Mazda CX-5 этого года. Оригинально смотрится немного выступающая головная оптика, а также новая радиаторная решетка и бамперы.

По силовой части новинка будет оснащаться "атмосферниками" линейки Skyactiv-G на два и 2,5 литра. Выдавать данные агрегаты будут 158 и 192 л.с. В роли трансмиссии китайским автолюбителям предложат шестиступенчатую механическую либо автоматическую коробки. Обсуждаемая модель оснащается переднеприводной и полноприводной системами.

Car.ru

Из оснащения можно отметить адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, а также систему автоматического торможения.

Как сообщается, обновленный Mazda CX-4 выйдет на китайский авторынок этой осенью. Ориентировочная стоимость — около 140 800 юаней (в российских рублях — около 1 300 000).