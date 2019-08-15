Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Появились фотографии обновлённого кросс-купе Mazda CX-4 

Car.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Car.ru
Именитый японский автобренд Mazda готовит к презентации свежую версию модели CX-4 для китайского авторынка. Об этом говорят снимки, размещенные на портале минпрома КНР.
Судя по фото, в дизайне новинки много взято от сородича Mazda CX-5 этого года. Оригинально смотрится немного выступающая головная оптика, а также новая радиаторная решетка и бамперы.
По силовой части новинка будет оснащаться "атмосферниками" линейки Skyactiv-G на два и 2,5 литра. Выдавать данные агрегаты будут 158 и 192 л.с. В роли трансмиссии китайским автолюбителям предложат шестиступенчатую механическую либо автоматическую коробки. Обсуждаемая модель оснащается переднеприводной и полноприводной системами.
Car.ru
Из оснащения можно отметить адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, а также систему автоматического торможения.
Как сообщается, обновленный Mazda CX-4 выйдет на китайский авторынок этой осенью. Ориентировочная стоимость — около 140 800 юаней (в российских рублях — около 1 300 000).
Car.ru: последние новости
Причины невозможности эксплуатации электромобилей в России Почему электроника в машине зачастую выдаёт неверную информацию своим владельцам? Nissan Quashqai против Mitsubishi Eclipse Cross: кто лучше?
Комментарии
Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , Mazda , Mazda CX-5 , Минпромторг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГАЗ объяснил суть идеи о запрете старых авто58
Россиянин поставил рекорд по штрафам и лишился авто1
Одна модель Volkswagen прощается с Россией
УАЗ вложит в «Русский Прадо» семь миллиардов рублей
Рассекречены характеристики новой Hyundai Creta
Видео
01:00
Автомобиль пролетел сквозь надземный пешеходный переход
ДТП
00:15
Один человек погиб: под Подольском столкнулись пять машин
ДТП
01:04
Запретят ли ездить на старых машинах
Автоновости Статьи
02:45
Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД
ДТП Статьи
02:30
Строители «Тавриды» дали обещание Путину
Автоновости
01:04
Появилось видео с места массового ДТП на МКАД
ДТП
02:13
Что будет, если скрестить «Мерседес» с ЗИЛом
Автоновости
00:39
Падение байкера на скорости 340 км/ч попало на видео
ДТП
01:53
Известная украинская балерина разбилась в ДТП
ДТП
02:41
Ад под Новороссийском: названа причина
ДТП Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение