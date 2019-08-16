Приехали: что делать, если на заправке перепутали бензин и дизтопливо

Подобное иногда случается, делая особенно актуальными вечные вопросы — "что делать?" и, конечно, "кто виноват?".

Принято считать, что попадание бензина в бак, где должна находиться солярка, происходит чаще, чем наоборот. Частенько диаметр дизельного пистолета превышает диаметр горловины у бензиновых машин, являясь естественной защитой от "противоправных" действий. Причины топливосмешения на поверхности — забывчивость автовладельца, недавно пересевшего на автомобиль с экономичным агрегатом и не искоренившего заправляться "девяносто пятым" или "девяносто вторым", или же невнимательность сотрудника АЗС, вставлявшего не тот заправочный пистолет в горловину.

Сломается ли двигатель от кормления неподходящим топливом и как скоро? Последствия для здоровья агрегата зависят ряда факторов и в первую очередь от оперативности действий водителя. Кроме того, немаловажно количество солярки, оставшейся в топливном резервуаре. Если в баке еще было немного солярки и образовался "коктейль", то насос продолжит некоторое время подавать "правильное" топливо со дна, поскольку его плотность выше, чем бензина. К тому моменту, как двигатель с удивлением для себя и многочисленных систем начнет поглощать нечто новое, наверняка проявятся разные симптомы — неустойчивая работа агрегата, потеря мощности и тревожная надпись check engine на панели приборов.

Одной из первых жертв бензина падут элементы топливной системы — ТНВД (топливный насос высокого давления), который особенно чувствителен к качеству горючего, и система впрыска common rail, зависящая от смазывающих свойств топлива. Но даже если автомобиль оснащен более простой системой питания, панику поднимут "мозги" — электроника увидит несоответствие параметров топливно-воздушной смеси. Достанется и каталитическому нейтрализатору выхлопных газов из-за неправильного состава топливно-воздушной смеси. Все закончится заглохшим и отказавшимся запускаться двигателем.

Могут быть и более серьезные последствия. При попадании бензина в солярку снизится цетановое число (характеризует быстроту воспламенения солярки). Смесь начнет гореть только когда поршень максимально сожмет ее. В итоге получается одномоментный взрыв в камере сгорания, создающий ударные нагрузки не только на цилиндропоршневую группу и кривошипно-шатунный механизм, но и газораспределительный механизм. Следствием станет грубая работа мотора и снижение ресурса вплоть до разрушения поршней и трещин в стенках цилиндров.

Единственный и наиболее разумный вариант при заправке дизельного автомобиля бензином — поездка на эвакуаторе в сервис, где демонтируют и промоют топливный бак, а также топливную систему (либо заменят ее компоненты) и установят новые фильтры. Мероприятие грозит потерей времени и денег, но здесь других вариантов нет.

Своего рода исключением можно считать ситуации, когда в бак попало совсем уж мало бензина и его удалось разбавить большим количеством солярки. Так, некоторые эксперты утверждают, что мотор еще способен "переварить" соотношение примерно 1:10 при спокойном движении без высоких оборотов.