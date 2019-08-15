На территории России осуществляется разработка проекта бюджетной версии электромобиля Zetta, которая происходит при поддержке Минпромторга. Начало производства серийной версии автомобиля может случиться уже на следующей неделе на одном из автомобильных заводов, расположенных в Тольятти. На самом деле, производитель данного автомобиля никак не связан с компанией «АвтоВАЗ», а сама конструкция полностью разработана в России. Продажа автомобиля будет осуществляться как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Общая информация. Внешность машины, если обратить внимание на имеющиеся в сети интернет фотографии, не отличается особой красотой, но имеет высокую функциональность. Согласно обещаниям производителя, даже при небольшом размере салона, там смогут разместиться четверо пассажиров. В качестве силовой установки применяются мотор-колеса. На одной зарядке аккумулятора автомобиль сможет проехать от 200 до 500 километров, что будет зависеть от комплектации и емкости самого аккумулятора.
Уже начиная с будущего года, предприятие готово производить до 15 тысяч автомобилей на электротяге данной модели. Наиболее пугающим фактором все же стала обнародованная цена на машину — 450 тысяч рублей.
Сухая статистика. По результатам исследования, проведенного аналитическим агентством «Автостат», на сегодняшний день количество автомобилей на электротяге, официально зарегистрированных в Российской Федерации, составляет немногим больше 3,6 тысяч единиц. Полная численность автопарка составляет 56 миллионов машин. То есть доля электромобилей от общего количества составляет 0, 00006%, и на данный момент не имеется никаких факторов, которые бы способствовали ее увеличению. К примеру, за 6 месяцев текущего года парк электромобилей увеличился всего на 120 новых моделей, а также 140 подержанных авто. Даже при пополнении автопарка на такое же количество электромобилей во втором полугодии, это вряд ли особо изменит статистику, так как за этот же период автопарк бензиновых и дизельных машин увеличится на миллион.
Причины низкой популярности в России. На данный момент, у российского гражданина не имеется ни одной реальной причины обзаводиться электромобилем, как и у гражданина Норвегии, Китая, Германии. Дело в том, что на данный момент стоимость электромобиля практически в три раза больше стоимости дизельного или бензинового автомобиля аналогичного класса. Вторым недостатком является сильно ограниченный уровень пробега — порядка 200 км летом и совсем немного в холодное время года.
Отличие состоит в том, что в других странах активно работают программы государственной поддержки, согласно которым, покупателю такого автомобиля государство компенсирует определенную часть его стоимости, предоставляет льготы по налогообложению и преимущество в обслуживании. Также не является проблемой зарядка аккумуляторов, так как на территории многих стран активно строятся зарядные станции для электромобилей.
В России же пока дальше разговоров о том, что будущее — за электромобилями, дело не идет, никаких программ государственной поддержки не существует. Даже те немногие, которые существовали несколько лет назад, на данный момент свернуты. Например, с 2014 по 2017 год действовали льготы на таможенные ставки, которые позже были обнулены. В данный момент при ввозе электромобиля в страну уплачивается пошлина, размер которой зависит от стоимости автомобиля, но составляет не менее 48% от нее. Согласитесь, не самое выгодное предложение.
Итог. Главной же проблемой для владельцев электромобилей является отсутствие необходимого количества станций для зарядки. Единственной льготой для владельцев таких автомобилей становится возможность бесплатной парковки.