Причины невозможности эксплуатации электромобилей в России

На территории России осуществляется разработка проекта бюджетной версии электромобиля Zetta, которая происходит при поддержке Минпромторга . Начало производства серийной версии автомобиля может случиться уже на следующей неделе на одном из автомобильных заводов, расположенных в Тольятти. На самом деле, производитель данного автомобиля никак не связан с компанией «АвтоВАЗ» , а сама конструкция полностью разработана в России. Продажа автомобиля будет осуществляться как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Общая информация. Внешность машины, если обратить внимание на имеющиеся в сети интернет фотографии, не отличается особой красотой, но имеет высокую функциональность. Согласно обещаниям производителя, даже при небольшом размере салона, там смогут разместиться четверо пассажиров. В качестве силовой установки применяются мотор-колеса. На одной зарядке аккумулятора автомобиль сможет проехать от 200 до 500 километров, что будет зависеть от комплектации и емкости самого аккумулятора.

Уже начиная с будущего года, предприятие готово производить до 15 тысяч автомобилей на электротяге данной модели. Наиболее пугающим фактором все же стала обнародованная цена на машину — 450 тысяч рублей.

Сухая статистика. По результатам исследования, проведенного аналитическим агентством «Автостат», на сегодняшний день количество автомобилей на электротяге, официально зарегистрированных в Российской Федерации, составляет немногим больше 3,6 тысяч единиц. Полная численность автопарка составляет 56 миллионов машин. То есть доля электромобилей от общего количества составляет 0, 00006%, и на данный момент не имеется никаких факторов, которые бы способствовали ее увеличению. К примеру, за 6 месяцев текущего года парк электромобилей увеличился всего на 120 новых моделей, а также 140 подержанных авто. Даже при пополнении автопарка на такое же количество электромобилей во втором полугодии, это вряд ли особо изменит статистику, так как за этот же период автопарк бензиновых и дизельных машин увеличится на миллион.

Причины низкой популярности в России. На данный момент, у российского гражданина не имеется ни одной реальной причины обзаводиться электромобилем, как и у гражданина Норвегии, Китая, Германии. Дело в том, что на данный момент стоимость электромобиля практически в три раза больше стоимости дизельного или бензинового автомобиля аналогичного класса. Вторым недостатком является сильно ограниченный уровень пробега — порядка 200 км летом и совсем немного в холодное время года.

Отличие состоит в том, что в других странах активно работают программы государственной поддержки, согласно которым, покупателю такого автомобиля государство компенсирует определенную часть его стоимости, предоставляет льготы по налогообложению и преимущество в обслуживании. Также не является проблемой зарядка аккумуляторов, так как на территории многих стран активно строятся зарядные станции для электромобилей.

В России же пока дальше разговоров о том, что будущее — за электромобилями, дело не идет, никаких программ государственной поддержки не существует. Даже те немногие, которые существовали несколько лет назад, на данный момент свернуты. Например, с 2014 по 2017 год действовали льготы на таможенные ставки, которые позже были обнулены. В данный момент при ввозе электромобиля в страну уплачивается пошлина, размер которой зависит от стоимости автомобиля, но составляет не менее 48% от нее. Согласитесь, не самое выгодное предложение.

Итог. Главной же проблемой для владельцев электромобилей является отсутствие необходимого количества станций для зарядки. Единственной льготой для владельцев таких автомобилей становится возможность бесплатной парковки.