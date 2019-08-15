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Рассекречены характеристики новой Hyundai Creta 

Авторамблер 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Снимки нового поколения любимицы россиян — Hyundai Creta — появились в базе министерства промышленности Китая вместе с некоторыми подробностями о модели. Несмотря на отличные продажи предыдущей версии, южнокорейский бренд не побоялся реформ и переделал буквально все — от внешности до "начинки".
Так, облик кроссовера почти в точности повторяет экстерьер шоу-кара, показанного еще весной в Шанхае, который, в свою очередь, многим напомнил Hyundai Kona. Головная оптика получилась трехэтажной с восемью секциями, задняя — двухэтажной с узкой светодиодной полосой на дверце багажного отделения.
Судя по новым данным, свежая "Крета" подросла в габаритах: длина и ширина новинки увеличились на 10 мм и составили 4300 мм и 1790 мм соответственно, а высота уменьшилась на 2 мм до 1622 мм. Колесная база выросла до 2610 мм, прибавив 20 мм по сравнению с дореформенной моделью.
Снимков интерьера на сайте ведомства нет, но есть все основания предположить, что его новинка также позаимствует у ix25, показанного в Шанхае. Напомним, самым заметным новшеством в его салоне стал сенсорный монитор на центральной консоли, напоминающий огромные экраны в "Теслах". Кроме этого, прототип оснастили панорамной крышей, адаптивным круиз-контролем, функцией удержания в полосе движения и системой предотвращения столкновений.
Линейка двигателей тоже подверглась изменениям — по крайней мере, в версии для Китая. Атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,6 л мощностью 125 л.с. уступил место мотору послабее — 115-сильному "атмосфернику" объемом 1,5 л. О трансмиссии информации пока нет, но некоторые местные СМИ предполагают, что вместо "механики" атмосферный мотор будут сочетать с вариатором.
Продажи кроссовера стартуют с Южной Кореи, где премьера пройдет уже в ближайшее время. Ранее сообщалось, что в Россию Creta планируют привезти до конца года, но, по последним данным, россиянам придется подождать до 2021 года — об этом в июле рассказал глава Hyundai Russia в интервью изданию "Колеса.ру".
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Бортжурнал , Hyundai , Hyundai Creta , Tesla , Hyundai Kona , Колеса.ру
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