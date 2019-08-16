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В каких случаях ПДД разрешают проезд на красный сигнал светофора? 

Car.ru 10 часов назад
Фото: car.ru
Возможно, каждый автомобилист замечал за собой, как на пустой дороге хотелось пронестись на высокой скорости через светофор на моргающий желтый сигнал. Некоторые и вправду так поступают, рискуя не только своей жизнью, но и рядом сидящих с ним в автомобиле. Но к слову, в ПДД перечислены некоторые случаи, когда проехать на красный все-таки разрешается.
Речь о данных исключениях пойдет ради того, чтобы автомобилисты лишний раз не теряли бдительности на дороге, а особенно на опасном участке. Никто не может предугадать, когда возникнет экстренная ситуация.
Исключение 1 — экстренное торможение. Нередко бывает такое, что на светофоре уже горит желтый сигнал светофора, а резкое торможение может привести к столкновению с автомобилем, находящимся позади. В этом случае пункт 6.14 ПДД разрешает продолжать движение во избежание ДТП.
Исключение 2 — указания регулировщика. Пункт 6.15 ПДД гласит, что вам не следует стоять на месте, если регулировщик разрешает вам ехать на запрещающий сигнал светофора. В данной случае действия регулировщика должны браться в приоритет, даже если они перечат сигналам светофора или знакам с разметкой.
Исключение 3 — завершение маневра. В пункте 13.7 ПДД говорится о том, что в случае, если водитель выехал на дорогу еще на зеленый свет светофора в медленном и плотном потоке, то ему можно продолжить движение, если уже загорится красный.
Исключение 4 — спецтранспорт. Пункт 3.1 Правил дорожного движения гласит, что водитель транспортного средства со специальными сигналами, при выполнении неотложного служебного задания, может проезжать на красный сигнал светофора. Когда вы видите приближающийся автомобиль скорой, пожарной или любой другой машины экстренной службы с включенными маячками и сиреной, то вы обязаны уступить дорогу, даже если впереди для них горит запрещающий сигнал светофора.
Исключение 5 — крайняя необходимость. Водителя не накажут, если он проскочил на красный в связи с тем, что торопился доставить в больницу серьезно пострадавшего в ДТП человека. Подобные случаи подпадают под формулировку «крайней необходимости». Статья 2.7 КоАП исключает производство по делу об административном правонарушении, если речь идет об обстоятельствах, вызванных крайней необходимостью.
И в заключении. Да, исключения из правил есть. Но это не значит, что ими надо пользоваться лично, особенно последним пунктом. Вам достаточно это помнить.
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Бортжурнал
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