Buick тестирует внедорожник

Американский производитель Buick разрабатывает кроссовер, который будет находиться между Envision и Enclave.

Обладая отличительным внешним видом, таинственная модель демонстрирует выделяющуюся решётку радиатора и уникальные осветительные приборы.

Также просматривается большой воздухозаборник, вертикальные отверстия возле краёв, складки по бокам, идущие параллельно линии крыши и проходящие от капота до задней двери, спойлер и выхлопная система с двумя выхлопными трубами.

Наименование кроссовера не разглашается, но, как ожидается, он будет основан на платформе EMP2 с удлинённой колёсной базой, использованной в Peugeot 5008

Варианты двигателей могут включать 1,2-литровый бензиновый агрегат, рассчитанный на 128 лошадиных сил, 1,6-литровый блок с отдачей в 163 лошадиных силы, а также два дизельных мотора: 1,6— и 2,0-литровый с мощностью от 99 до 178 лошадиных сил.

К сожалению, будет доступен исключительно передний привод. Это немного разочаровывает, но не удивительно, так как 5008 также не предлагается с полным приводом.