Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Buick тестирует внедорожник 

Auto.Today 9 часов назад
Фото: Carscoops
Американский производитель Buick разрабатывает кроссовер, который будет находиться между Envision и Enclave.
Обладая отличительным внешним видом, таинственная модель демонстрирует выделяющуюся решётку радиатора и уникальные осветительные приборы.
Также просматривается большой воздухозаборник, вертикальные отверстия возле краёв, складки по бокам, идущие параллельно линии крыши и проходящие от капота до задней двери, спойлер и выхлопная система с двумя выхлопными трубами.
Наименование кроссовера не разглашается, но, как ожидается, он будет основан на платформе EMP2 с удлинённой колёсной базой, использованной в Peugeot 5008.
Варианты двигателей могут включать 1,2-литровый бензиновый агрегат, рассчитанный на 128 лошадиных сил, 1,6-литровый блок с отдачей в 163 лошадиных силы, а также два дизельных мотора: 1,6— и 2,0-литровый с мощностью от 99 до 178 лошадиных сил.
К сожалению, будет доступен исключительно передний привод. Это немного разочаровывает, но не удивительно, так как 5008 также не предлагается с полным приводом.
Auto.Today: последние новости
Jaguar Land Rover присматривается к платформе BMW Mini получил более 45 000 заказов на электрический Cooper SE Что входит в техобслуживание автомобиля: виды и периодичность обслуживания, что включает в себя ТО
Комментарии
Бортжурнал , Peugeot 5008 , Peugeot , Buick
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа дата открытия первого шоурума Aurus
В Ленобласти мотоцикл врезался в дерево
Infiniti объявил название нового внедорожного купе
Эксперт оценил запрет на старые авто
АвтоВАЗ отзывает 11 тысяч новеньких Lada Granta1
Видео
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
01:00
Автомобиль пролетел сквозь надземный пешеходный переход
ДТП
00:15
Один человек погиб: под Подольском столкнулись пять машин
ДТП
01:04
Запретят ли ездить на старых машинах
Автоновости Статьи
02:45
Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД
ДТП Статьи
02:30
Строители «Тавриды» дали обещание Путину
Автоновости
01:04
Появилось видео с места массового ДТП на МКАД
ДТП
02:13
Что будет, если скрестить «Мерседес» с ЗИЛом
Автоновости
00:39
Падение байкера на скорости 340 км/ч попало на видео
ДТП
01:53
Известная украинская балерина разбилась в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение