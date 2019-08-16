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Исследование: российские автомобилисты стали реже нарушать ПДД в 2019 году 

ТАСС + ещё 1 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Средняя сумма штрафа, который российские автомобилисты оплачивают через сервис "Почта Mail.ru", в 2019 году снизилась до 390 руб. с 500 руб. в 2018 году. Об этом ТАСС рассказали в компании.
В среднем, поясняют в Mail.ru Group, один автомобилист получает от трех до семи штрафов в год, при этом больше половины оплат приходится на конец месяца и в предпраздничные дни, преимущественно летом. Зимой, таким образом, россияне ездят аккуратнее — в это время года количество штрафов снижается на 40%. Если в 2018 году автомобилисты оплачивали в среднем штраф в размере 500 рублей, то в 2019 году — 390 рублей, объясняют в компании динамику числа нарушений.
Также, согласно приведенным данным, в городе автомобилисты нарушают ПДД реже: 25% опрошенных регулярно получают штрафы за превышение в населенных пунктах, причем каждое второе нарушение камеры фиксируют на трассах за чертой города.
Кроме того, подавляющее большинство водителей (92%) оплачивает штраф в первые две недели после получения, в течение которых они могут рассчитывать на скидку в 50%. Всего 3% автомобилистов, отмечается в исследовании, копят штрафы и откладывают оплату до последнего момента.
Сервис "Почта Mail.ru" позволяет оплачивать штрафы прямо из писем. За последний год им воспользовалось порядка 1 млн человек.
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Бортжурнал , Mail.ru Group , ИТАР-ТАСС
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