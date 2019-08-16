Исследование: российские автомобилисты стали реже нарушать ПДД в 2019 году

Средняя сумма штрафа, который российские автомобилисты оплачивают через сервис "Почта Mail.ru", в 2019 году снизилась до 390 руб. с 500 руб. в 2018 году. Об этом ТАСС рассказали в компании.

В среднем, поясняют в Mail.ru Group , один автомобилист получает от трех до семи штрафов в год, при этом больше половины оплат приходится на конец месяца и в предпраздничные дни, преимущественно летом. Зимой, таким образом, россияне ездят аккуратнее — в это время года количество штрафов снижается на 40%. Если в 2018 году автомобилисты оплачивали в среднем штраф в размере 500 рублей, то в 2019 году — 390 рублей, объясняют в компании динамику числа нарушений.

Также, согласно приведенным данным, в городе автомобилисты нарушают ПДД реже: 25% опрошенных регулярно получают штрафы за превышение в населенных пунктах, причем каждое второе нарушение камеры фиксируют на трассах за чертой города.

Кроме того, подавляющее большинство водителей (92%) оплачивает штраф в первые две недели после получения, в течение которых они могут рассчитывать на скидку в 50%. Всего 3% автомобилистов, отмечается в исследовании, копят штрафы и откладывают оплату до последнего момента.

Сервис "Почта Mail.ru" позволяет оплачивать штрафы прямо из писем. За последний год им воспользовалось порядка 1 млн человек.