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АвтоВАЗ отзывает 11 тысяч новеньких Lada Granta 

Автовести + ещё 2 2 часа назад
Фото: Автовести
Тольяттинский автогигант снова готов объявить отзывную кампанию. На этот раз завод, похоже, подвели поставщики комплектующих, однако зафиксированная неисправность вряд ли приведет к каким-то серьезным последствиям.
В списке потенциально проблемных значатся 11 157 машин модели Lada Granta, выпущенных в период с 1 февраля по 31 марта текущего года. Отзывают их в связи с возможностью разрушения боковых указателей поворота: судя по всему, проблема кроется в уплотнителях, которые устанавливаются вместе с "поворотниками".
Стоит отметить, что в целях недопущения разрушения указателей завод рекомендует дилерам провести "обязательную замену" поворотников и уплотнителей с обеих сторон автомобиля. Однако, похоже, спешно вызывать владельцев проблемных "Грант" на сервисы никто не будет. Как говорится в письме завода дилерам, опубликованном изданием "Лада. Онлайн", замену будут проводить при наличии автомобиля — либо если он еще не продан и находится на дилерской стоянке, либо заехал на регулярное ТО.
Не опубликовал пока информацию по отзывной кампании и Росстандарт — ведомство, по долгу службы обязанное следить за подобными ситуациями. Не исключено, что нынешний отзыв (который, по сути, отзывом и не является) вообще состоится без участия ведомства.
Предыдущие сервисные кампании завод объявлял в июне и мае. В первом месяце лета на сервисы спешно отправилась партия Lada Xray, у которых обнаружили возможность неисправности рулевого управления, а в мае АвтоВАЗ оповещал владельцев Lada Largus — у тех зарегистрировали проблемы с тормозами — такие же, как у "агрегатно родственных" Renault Duster, Renault Dokker и Nissan Terrano..
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Бортжурнал , Автоновости , Nissan , Lada Largus , Nissan Terrano , Lada Granta , Renault Duster , Lada , Renault , Lada XRAY , Renault Dokker , Автоваз
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