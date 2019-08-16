АвтоВАЗ отзывает 11 тысяч новеньких Lada Granta

Тольяттинский автогигант снова готов объявить отзывную кампанию. На этот раз завод, похоже, подвели поставщики комплектующих, однако зафиксированная неисправность вряд ли приведет к каким-то серьезным последствиям.

В списке потенциально проблемных значатся 11 157 машин модели Lada Granta , выпущенных в период с 1 февраля по 31 марта текущего года. Отзывают их в связи с возможностью разрушения боковых указателей поворота: судя по всему, проблема кроется в уплотнителях, которые устанавливаются вместе с "поворотниками".

Стоит отметить, что в целях недопущения разрушения указателей завод рекомендует дилерам провести "обязательную замену" поворотников и уплотнителей с обеих сторон автомобиля. Однако, похоже, спешно вызывать владельцев проблемных "Грант" на сервисы никто не будет. Как говорится в письме завода дилерам, опубликованном изданием "Лада. Онлайн", замену будут проводить при наличии автомобиля — либо если он еще не продан и находится на дилерской стоянке, либо заехал на регулярное ТО.

Не опубликовал пока информацию по отзывной кампании и Росстандарт — ведомство, по долгу службы обязанное следить за подобными ситуациями. Не исключено, что нынешний отзыв (который, по сути, отзывом и не является) вообще состоится без участия ведомства.