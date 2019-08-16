В Германии отозвали пожароопасные Lada

В сервис отправятся 1,5 тысячи автомобилей Lada 4x4, проданных в Германии с 2017 по 2018 годы. Причиной послужила проблема с электрокабелем генератора — из-за его неправильной укладки машина может загореться.

Правда, как уточняет официальный дилер Lada в Германии Lada Automobile GmbH, вероятность возгорания крайне мала. Тем не менее, владельцы немецких "Нив" уже получили письма с уведомлением об отзыве.

В дилерских центрах у внедорожников поверят изоляцию и правильность укладки кабеля и при необходимости устранят дефекты. Дистрибьютор уточняет, что на все работы потребуется не более 10 минут, передает в пятницу портал Wroom.ru В июне почти 9 тысяч Lada 4x4 попали под сервисную кампанию в России из-за дефекта поворотников, писал "Авторамблер".