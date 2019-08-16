Зачем инспекторам ГИБДД выдали планшеты?

В России, в больших городах, на дорогах все чаще можно встретить работников ГИБДД с планшетами в руках. Как отмечают опытные автомобилисты, именно их стоит опасаться, для этого есть несколько причин, о которых стоит рассказать подробнее.

Рабочий инструмент. Планшеты сотрудникам дорожной службы выдали сравнительно недавно, чтобы они имели возможность быстро выявлять нарушителей и передавать полученные данные другим постам, где водителя могут наказать еще строже, в случае незначительного нарушения, за которое он получил предупреждение.

Если многие считают, что сотрудники дорожной службы гаджетами не пользуются, это не так. Необходимы планшеты им не для развлечений, а повышения оперативности и эффективности работы.

Специальная программа. В Госавтоинспекции разъяснили, что в планшете установлена специальная программа, открывающая инспектору ГИБДД доступ ко всем базам данных касательно водителя. Благодаря ей можно и заполнить протокол в случае ДТП, что позволяет решать конфликтные ситуации без участия суда.

В ведомстве подчеркнули, теперь нарушители ПДД никак не смогут избежать наказания, что сделает движение более безопасным, чего и хотят добиться власти и МВД . Особенно бояться стоит теперь тем, кто уклоняется от выполнения предписанных законодательством мер, однако продолжают совершать нарушения.

Наказание на дороге. Так как планшет получил специальную программу и доступ к базам данных без наличия сети Интернет, теперь инспекторам намного проще проверить всю необходимую информацию, такую как: Подлинность прав на вождение

Наличие неоплаченных штрафов, в случае выявления которых сумма увеличится в два раза

Не значится ли автомобиль в угоне

Трезв ли гражданин за рулем

Все ли у него в порядке с документами Так как планшет получил специальную программу и доступ к базам данных без наличия сети Интернет, теперь инспекторам намного проще проверить всю необходимую информацию, такую как:

Стоит отметить, что ужесточились и методы наказания автолюбителей. Теперь работники дорожной службы могут лишать владельцев транспортных средств свободы на 15 суток или же отправить на исправительные работы. Так как данные оперативно передаются на все посты, встреча с инспектором на дороге не гарантирует, что позже водителя снова не остановят и не проверят все еще раз, но более жестче. Правда, скорее всего, это будет касаться тех, кто покажется подозрительным.

Итог. Сейчас на дорогах все чаще можно увидеть сотрудников ГИБДД с планшетами в руках. Гаджеты, как уточнили в ведомстве, оснащены специальной программой, чтобы сотрудники смогли быстро отследить нарушителей и определить меру наказания для них. Судя по всему, теперь автолюбителям стоит быть вдвойне внимательнее на дороге, ведь даже незначительное превышение скорости может в итоге обернуться штрафом или лишением свободы.