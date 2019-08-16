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Американский миллиардер построил супервездеход из слез, пота и крови 

Автовести 5 часов назад
Фото: © SCG
Бизнесмен и создатель нескольких гиперкаров под брендом SCG Джеймс Гликенхаус завершил проект по реанимации знаменитого в узких кругах багги Hurst Baja Boot. Новое поколение "Ботинка" отличается уверенным внедорожным потенциалом и может оказаться чертовски быстрым.
Один из выпускавшихся в 60-х годах багги принадлежит самому Гликенхаусу и, вероятнее всего, был использован в качестве образца. На фотографиях, опубликованных компанией c эклектичным итало-англо-немецким названием Scuderia Cameron Glickenhaus, новый Baja Boot запечатлен вместе с прародителем. Бизнесмен заявил попутно, что проект обошелся ему в "17 месяцев слез, пота и крови", но новых технических деталей о багги не раскрыл.
Все, что известно на данный момент, было объявлено еще зимой, когда Гликенхаус обнародовал первые эскизы проекта. Так, упоминается, что новый багги снабжен полностью независимой подвеской со спортивными амортизаторами, 400-миллиметровым дорожным просветом, 37-дюймовыми колесами BFGoodrich на 17-дюймовых дисках и 650-сильным V8 концерна General Motors.
В SCG утверждают, что в таком виде Baja Boot способен без проблем преодолеть трассу знаменитого ралли-марафона Baja 1000. А вот чтобы участвовать в гонке на равных с остальными спортсменами, владельцу багги придется снабдить его одноименным опциональным пакетом.
В пакет входят усиленная подвеска и гоночные тормоза, колеса размерностью до 40 дюймов и некоторые другие опции, благодаря которым дорожный просвет спорткара увеличивается до более чем полуметра, а ходы подвески составляют 560 мм. Кроме того, пакет предусматривает дополнительный топливный бак и полный набор навигационного оборудования.
Утверждается, что у SCG уже готовы пять экземпляров Baja Boot, включая экземпляр в исполнении Baja 1000. Все они уже проданы, но к следующему году Гликенахус не только понастроит новые "Ботинки", но и выведет на рынок четырехместную модификацию.
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Бортжурнал , Джеймс Гликенхаус
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