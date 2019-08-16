Три мелких нарушения ПДД, за которые водителя лишат прав

Многие автолюбители ошибочно считают, что они могут лишиться прав только в случае серьезного нарушения. Тем не менее, следует учитывать, что в КоАП есть несколько положений, где говорится, что пешеходом можно стать даже за мелкие нарушения, об этом стоит рассказать подробнее.

Движение на железнодорожных переездах. Если поезд далеко, многие стараются проскочить на желтый свет, а если автомобиль мощный, то и под закрывающийся шлагбаумом. Если подобное поведение автолюбителя увидит инспектор Если поезд далеко, многие стараются проскочить на желтый свет, а если автомобиль мощный, то и под закрывающийся шлагбаумом. Если подобное поведение автолюбителя увидит инспектор ГИБДД , нарушителя ждет штраф в размере 5000 рублей или же лишение прав на вождение на срок шесть месяцев.

Предусмотрено это статьей 12.10 КоАП. Также стоит отметить, что в случае повторного такого же нарушения, сумма штрафа увеличится, а владелец авто даже рискует лишиться прав на вождение на год.

Фары с огнями красного цвета. Большинство водителей знают, чито любой тюнинг на авто запрещен, однако многие считают, что фары красного цвета под это правило не попадают. На самом деле любое отклонение от заводских настроек ведет к суровому наказанию, в том числе фары красного цвета или светоотражатели того же оттенка. Согласно статье 12.5 КоАП, владельца авто с оптикой, цвет и режим работы которой не соответствуют требованиям, лишат прав сроком от 6 месяцев до 1 года.

Рискованный обгон. Казалось бы разрешенный маневр обгона при прерывистой разметке на дороге, но он может повлечь за собой неприятные последствия. При наличии поблизости дорожного знака 3.20 (обгон запрещён), подобных действий нужно избегать.

Законом предусмотрено строгое наказание за ряд ситуаций при данных обстоятельствах:

Нельзя обгонять по встречке стоящий на остановке автобус

Обгон мотоциклиста, чтобы случайно его не задеть, запрещен

Если водитель проигнорирует данные положения, его ждет лишение прав сроком от 4 до 6 месяцев. Обгон транспортных средств запрещен в любом случае, даже если авто припарковано. Это не объезд препятствия, так как таковым считается ветка, дерево, столб или пострадавший в ДТП автомобиль

Итог. Многие водители считают, что они могут лишиться прав только в случае серьезных нарушений. Однако существуют ситуации, когда даже за мелкие, казалось бы, проступки, автолюбитель станет пешеходом на ощутимый срок. Чтобы не стать жертвой обстоятельств, следует изучать значения дорожных знаков, а также ПДД.

Многие автолюбители уделяют внимание осмотру и ремонту ходовой части своих машин, но часто допускают мелкие нарушения на дорогах. Прежде, чем прибегать к подобным действиям, стоит оценить серьезность ущерба, который водитель нанесет сам себе из-за безответственности.