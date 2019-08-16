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Renault Duster доехал до 400-тысячной отметки 

«Автостат Инфо» 2 часа назад
Renault Duster доехал до 400-тысячной отметки Российский офис марки Renault сообщает о выпуске юбилийного 400-тысячного автомобиля Renault Duster в России. Напомним, что серийное производство внедорожников Renault Duster в России стартовало в декабре 2011 года. С 2013 года Renault Duster является самым продаваемым полноприводным автомобилем в России, о чем говорится в сообщении пресс-службы «Renault Россия».
Продажи автотранспортных средств в России: итоги июля
Весной 2019 в РФ стартовали продажи Renault Duster 2019 модельного года. Внедорожник получил новую аудиосистему Radio Connect, мультимедийную систему MediaNav 4.0 с поддержкой AndroidAuto и CarPlay. Обновленный Renault Duster предлагается по цене от 719 000 рублей за переднеприводную версию Access с двигателем 1,6 л (114 л.с.) и с МКПП. В марте Renault Россия представила новую лимитированную серию Duster Adventure, внешний вид которой отличается за счет расширителей арок, боковых молдингов, легкосплавных дисков черного цвета. Серия Adventure предлагается по цене от 1 054 990 рублей и предлагается в оснащении полным приводом бензиновыми или дизельным двигателями, механической или автоматической коробкой передач.
Ранее из исследования «Автостат Инфо» стало известно, что в России за июль 2019 года было продано 12 910 автомобилей марки Renault, на 33% больше, чем годом ранее. Продажи внедорожников Renault Duster в этот период выросли на 9% и составили 3192 ед. авто против 2932 ед., реализованных годом ранее.
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«Автостат Инфо»: последние новости
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Бортжурнал , Renault Duster , Renault
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