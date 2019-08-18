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«Трезвый водитель»: с какими рисками можно столкнуться 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Несмотря на доступный ценник, вызов «трезвого водителя», который сядет за руль машины вместо ее выпившего хозяина, может привести к серьезным финансовым потерям. Какие риски таит эта услуга и стоит ли ею пользоваться, разбирался портал «АвтоВзгляд».
По данным издания, разброс цен на услугу «трезвый водитель» — от 800 до 1500 рублей и зависит от опций, времени суток и дня недели. По словам сотрудников компаний, опрошенных порталом, ответственность за ДТП возлагается на водителя, доставлявшего пьяного владельца машины домой. При этом никакого договора не составляется.
«А как на самом деле будут обстоять дела, если угодить в ДТП с таким водителем по вызову? В случае с ОСАГО, когда страхуется ответственность водителя, а не имущественный ущерб, страховая виновника аварии должна возместить вам ущерб, предусмотренный законом. Если, конечно, у него тоже есть такой полис. Вашему же водителю будет выписан штраф в размере 500 рублей», — отмечается в статье.
По данным издания, если в таком ДТП виноват «трезвый водитель», то страховая компания возмещает ущерб невиновному, а затем выставляет счет вашему водителю.
«В том случае, когда пострадал только автомобиль человека, воспользовавшегося услугой трезвого водителя, то в зависимости от условий страховки, страховая компания может, как минимум повысить ему коэффициент в следующем страховом периоде, выплатив ущерб и потребовав его с водителя, так и отказать в возмещении ущерба», — отмечает издание и делает вывод, что получать деньги за дорогостоящий ремонт автомобиля придется долго и муторно.
Лучшим советом в такой ситуации будет воспользоваться услугами легального такси, где ответственность всех сторон четко прописана, уверен «АвтовВгляд».
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Бортжурнал , АвтоВзгляд
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