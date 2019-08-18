Aurus Senat S600 уже поступил в продажу по цене в 5 800 рублей

Наконец-то долгожданный седан Aurus Senat S600 появился в продаже. Спокойно: пока не сама машина, а лишь ее модель в коллекционном масштабе 1:43, которая стоит 5 800 рублей.

Стоимость, стоит подчеркнуть, достаточно высокая за автомобиль, длина которого составляет 12 см. Следует отметить, что за эту сумму денег, если очень сильно захотеть, можно разыскать реальные рабочие «Жигули», в то же время в очень плохом состоянии из прошлого столетия. Ради примера: модель в таком же масштабе из коллекции журнала «Автолегенды СССР» продается за 649 рублей.

При этом есть производители, выпускающие гораздо тщательнее и лучше проработанные модели идентичных габаритов, стоящие десятки, а иногда и сотни тысяч рублей.

Таким образом, стоимость первой мини-копии Aurus в определенной мере является оправданной, так как данную масштабную модель коллекционеры ждут с нетерпением, как потенциальные клиенты настоящий Aurus Senat S600.

Следовательно, теперь у каждого россиянина появилась возможность стать обладателем премиального седана, хоть и миниатюрного.