Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Aurus Senat S600 уже поступил в продажу по цене в 5 800 рублей 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Наконец-то долгожданный седан Aurus Senat S600 появился в продаже. Спокойно: пока не сама машина, а лишь ее модель в коллекционном масштабе 1:43, которая стоит 5 800 рублей.
Стоимость, стоит подчеркнуть, достаточно высокая за автомобиль, длина которого составляет 12 см. Следует отметить, что за эту сумму денег, если очень сильно захотеть, можно разыскать реальные рабочие «Жигули», в то же время в очень плохом состоянии из прошлого столетия. Ради примера: модель в таком же масштабе из коллекции журнала «Автолегенды СССР» продается за 649 рублей.
При этом есть производители, выпускающие гораздо тщательнее и лучше проработанные модели идентичных габаритов, стоящие десятки, а иногда и сотни тысяч рублей.
Таким образом, стоимость первой мини-копии Aurus в определенной мере является оправданной, так как данную масштабную модель коллекционеры ждут с нетерпением, как потенциальные клиенты настоящий Aurus Senat S600.
Следовательно, теперь у каждого россиянина появилась возможность стать обладателем премиального седана, хоть и миниатюрного.
Car.ru: последние новости
4 автомобиля, для которых пробег в 500 000 км не проблема Зачем инспекторам ГИБДД выдали планшеты? АвтоВАЗ отзывает Lada Granta для замены поворотников
Комментарии
Бортжурнал , Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Купил лицензию: автобус с туристами врезался в столб
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей15
В ДТП на юге Москвы погиб полицейский6
В ДТП под Волгоградом пострадали семь человек
Автобус с туристами врезался в столб в Москве
Видео
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
00:44
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Автоновости Тест-драйвы
00:11
В ДТП на юге Москвы погиб полицейский
ДТП
01:00
Автомобиль пролетел сквозь надземный пешеходный переход
ДТП
00:15
Один человек погиб: под Подольском столкнулись пять машин
ДТП
01:04
Запретят ли ездить на старых машинах
Автоновости Статьи
02:45
Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД
ДТП Статьи
02:30
Строители «Тавриды» дали обещание Путину
Автоновости
01:04
Появилось видео с места массового ДТП на МКАД
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение