На логотипе BMW изображен не пропеллер

Миф о том, что логотип BMW изображает пропеллер, распространился уже достаточно давно. Как сообщается, свои истоки он берет еще в начале двадцатого века. Дело в том, что первоначально компания BMW имела другое название — Rapp Motorenwerke, и занималась именно разработкой двигателей для авиации.

Чуть позже компания стала расширяться и начала делать моторы для автомобилей, а также для мотоциклов и катеров. Тогда она была переименована в Bayerische Motoren Werke. По прошествии времени компания стала успешно заниматься и разработкой полноценных автомобилей.

Как сообщается, сам миф о том, что на логотипе изображен именно пропеллер, берет свое начало из рекламы. Ранее компания выпустила ролик, в котором, среди прочего, задействовала и винтовые лопасти самолетов. В то же время легенда о таком содержании логотипа BMW — не более, чем миф.

Логотип ничем не связан с пропеллерами. На самом же деле широко распространенные цветные элементы внутри этого логотипа являются зеркальным гербом Баварии.

Дело в том, что по немецким законам компания не могла использовать символику напрямую, а потому нашла настолько необычный выход из положения.