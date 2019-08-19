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На логотипе BMW изображен не пропеллер 

ФБА «Экономика сегодня» 4 часа назад
Фото: BMW
Миф о том, что логотип BMW изображает пропеллер, распространился уже достаточно давно. Как сообщается, свои истоки он берет еще в начале двадцатого века. Дело в том, что первоначально компания BMW имела другое название — Rapp Motorenwerke, и занималась именно разработкой двигателей для авиации.
Чуть позже компания стала расширяться и начала делать моторы для автомобилей, а также для мотоциклов и катеров. Тогда она была переименована в Bayerische Motoren Werke. По прошествии времени компания стала успешно заниматься и разработкой полноценных автомобилей.
Как сообщается, сам миф о том, что на логотипе изображен именно пропеллер, берет свое начало из рекламы. Ранее компания выпустила ролик, в котором, среди прочего, задействовала и винтовые лопасти самолетов. В то же время легенда о таком содержании логотипа BMW — не более, чем миф.
Логотип ничем не связан с пропеллерами. На самом же деле широко распространенные цветные элементы внутри этого логотипа являются зеркальным гербом Баварии.
Дело в том, что по немецким законам компания не могла использовать символику напрямую, а потому нашла настолько необычный выход из положения.
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Бортжурнал , BMW
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