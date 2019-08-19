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Анонсирована «заряженная» Lada Granta 

Авторамблер 3 часа назад
Фото: Авторамблер
На сайте Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС) Lada Granta в исполнении Drive Active, которое придет на замену исчезнувшей версии Sport.
Granta Drive Active не получила ни форсированного мотора, ни новой трансмиссии. Габариты седана практически не изменились, при этом колея передних колес расширена до 1436 мм. Модель получит также 15-дюймовые литые диски и модернизированный салон.
Как и предполагалось, Granta Drive будет оснащаться тем же 106-сильным мотором объемом 1,6 л в сочетании с пятидиапазонной «механикой». Обновление получила система зажигания седана: вместо электронной со статическим распределителем новинка получит микропроцессорную систему.
Пока не сообщаются ни дата премьеры новинки, ни сроки ее выхода на российский рынок.
Ранее тестовую «Гранту» засняли на дороге: корма автомобиля с более массивным бампером и передняя часть были закрыты камуфляжем. Предположительно, дорожные испытания проходил прототип Drive Active.
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Бортжурнал , Lada Granta , Lada
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