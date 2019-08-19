Только не обгоняй! Новая разводка на трассах, о которой следует знать

В среде автомобилистов частных лиц, выставляющих на магистралях комплексы фотовидеофиксации, считают ушлыми непорядочными людьми. И захочешь поменять свое мнение, да не получится…

В июле был внесен законопроект о запрете частных дорожных камер, в котором справедлив отмечалась заинтересованность частников в росте числа правонарушений. Некоторые операторы для этого некорректно настраивали камеры, зарабатывая на законопослушных гражданах. Например, одной компании за 2018 год удалось положить в карман 3,1 млрд рублей.

Некоторым операторам подобного мало, и они идут на новые ухищрения, поражающие своим цинизмом. Один из водителей, двигавшийся по подмосковной трассе из Волоколамска в Рузу обратил внимание на автомобиль со специальным оборудованием — две камеры, повернутые в сторону разделительной полосы, и монитор, разделенный на две части. Очевидно, система фиксирует выезд на полосу встречного движения и это по-своему правильно, учитывая тяжесть последствий подобных маневров.

Но не все так радужно и благородно. Автомобилист обратил внимание на странное и, если называть вещи своими именами, провокационное поведение машины с камерами. На участках, где обгон запрещен, она сбавляла скорость до минимума, провоцируя водителей нервничать и идти на рискованный запрещенный маневр. Удивительно, не правда ли? Операторы камер должны препятствовать совершению правонарушений, но в данном случае они как будто подталкивают водителей на опасные действия.